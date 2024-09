International Adio Touch Screen! Noile tendințe la electronice







„Tirania Touch Screen” se apropie de final, spun specialiștii care urmăresc noile tendințe referitoare la modalitățile de a interacționa cu aparatele electronice, scrie WSJ.

Companiile de tehnologie și-au petrecut aproape două decenii înghesuind din ce în ce mai multe funcții pe ecranele tactile. Dar acum butoanele și alte comenzi fizice revin în actualitate la computerele din vehicule, la aparatele electrocasnice și la electronicele personale.

La mașini, ultra-minimalismul introdus pe scară largă la panourile de control concentrate pe ecranele tactile lasă loc butoanelor și comutatoarelor reale la noile modele de automobile Kia, BMW Mini și Volkswagen, printre altele. Tendință îi încântă pe utilizatori și face ca interioarele Tesla și ale imitatorilor săi să pară vetuste.

Reintroducerea butoanelor are loc în orice, de la e-readere la sobe cu inducție

Poate cel mai proeminent exponent al acestui boom al butoanelor este la compania care ne-a făcut să folosim preponderent ecrane tactile. Apple a adăugat un al treilea buton, pe care îl numește „buton de acțiune”, în lista sa de noi caracteristici ale iPhone 16s, dezvăluite luna aceasta, după ce a introdus funcția pe modelele sale de lux Apple Watch Ultra și Pro în ultimii doi ani.

De asemenea, Apple a adăugat o comandă asemănătoare unui buton pentru „controlul camerei” pe iPhone. Apple explică acum că firmele nu doar că redescoperă butoanele, dar chiar le reconcep. Controlul camerei include funcții tactile, iar compania a dezvoltat, de asemenea, „senzorul de forță”, care permite AirPod-urilor sale să răspundă atunci când le strângi în mână.

Inginerii și designerii industriali, adesea împinși de plângerile utilizatorilor, profită de simțul nostru tactil extraordinar de sensibil și de conștientizarea spațială, cunoscut sub numele de propriocepție. Și totul are rolul de a face gadgeturile mai ușor și mai sigur de utilizat, dar și mai distractive. Dorim să tastam sau să acţionăm controlul vitezei de croazieră fără a ne abate privirea de la drum.

Butoanele au devenit senzori

Pentru a înțelege de ce revin butoanele într-o lume în care sunt posibile orice fel de comenzi, trebuie să vedem cum am ajuns la situația actuală, prea adesea regretabilă, a interfețelor om-mașină. Ecranele tactile au virtuțile lor, ceea ce explică entuziasmul inițial pentru ele. Putem face mult mai mult prin atingerea iPhone-urilor decât am putea avea vreodată cu BlackBerry-ul vechi, oricât de mult ne lipsesc acele tastaturi mici.

Dar pe măsură ce creșterea producției a condus la scăderea prețului unor astfel de afișaje touch screen, acestea au devenit o cârjă pentru designerii de gadgeturi.

„Acum, că ecranele tactile sunt cea mai ieftină opțiune, ele sunt implementate peste tot, chiar și în locurile în care nu ar trebui”, spune Sam Calisch, directorul executiv al Copper, o companie startup care face plite de inducție pentru gătit. În cazul sobelor și cuptoarelor electrice, acest lucru a condus la decizii proaste de proiectare - de exemplu, plitele de gătit cu inducție cu comenzi tactile devin inoperabile atunci când o oală fierbe, așa cum s-a plâns anul trecut colega mea Nicole Nguyen.

Butoanele similare cu un touch screen au aceleași probleme

Chiar și atunci când dispozitivele au butoane, acestea sunt prea adesea similare ecranelor tactile și au deficiențe similare. Butoanele se așează pe suprafețele dure și nu cedează atunci când apeși pe ele și, prin urmare, nu pot semnala că au fost activate decât prin sunet sau lumină.

Și acestea au preluat controlul, deoarece sunt ieftine și ușor de încorporat în plăcile de circuite imprimate care sunt deja în interiorul gadgeturilor. Încorporarea întrerupătoarelor fizice înseamnă cablare și complexitate suplimentare, spune Calisch.

Oricine a cunoscut chinul folosirii unui buton de acest gen pe o mașină de spălat, uscător de rufe sau mașină de spălat vase mai noi, știe cât de enervante pot fi astfel de măsuri de reducere a costurilor mascate ca interfețe futuriste.

Pericolele interfețelor touch screen

În esență, problema cu interfețele touch screen este că nu sunt deloc bazate pe atingere, deoarece trebuie să ne uităm la ele atunci când le folosim. Gândiți-vă, de exemplu, la ecranul smartphone-ului, care necesită privirea atentă atunci când apăsați pe suprafața sa netedă.

Drept urmare, „ecranul tactil” este o denumire greșită, spune Rachel Plotnick, profesor asociat de cinema și studii media la Universitatea Indiana Bloomington și autoarea cărții din 2018 „Power Button: A History of Pleasure, Panic, and the Politics of Pushing”, o istorie completă a butoanelor. Astfel de interfețe ar fi descrise mai precis ca interfețe „bazate pe vedere”, spune ea.

Riscurile de a îngropa multe comenzi ale unui vehicul în meniurile cu ecran tactil, care necesită ca șoferii să le privească, au devenit atât de evidente încât organismul european de siguranță rutieră a declarat că vehiculele trebuie să aibă întrerupătoare și butoane fizice, pentru a avea cel mai înalt rating de siguranță.

Răspunzând criticilor din partea șoferilor, Volkswagen s-a angajat să readucă controalele fizice pentru anumite funcții utilizate des, cum ar fi climatizarea.

Mașinile noi renunță la touch screen

Vehiculele electrice mai noi de la BMW Mini sunt pline de comenzi fizice. Pentru ca șoferii să nu-și ia ochii niciodată de la drum, designerii industriali de la Mini au instalat în vehiculele lor un afișaj personalizabil de utilizator, prin care șoferii pot naviga folosind butoanele și o rotiță de derulare aflată pe volan, spune Patrick McKenna. șef de produs și marketing la Mini USA.

Aceste comenzi pot fi accesate și prin intermediul ecranului tactil rotund al vehiculului, și printr-un asistent vocal. Întregul scop al interfețelor vehiculului este redundanța, siguranța și reducerea distragerilor, adaugă el.

Comutatoare satisfăcătoare, tastaturi cu click și al șaselea simț

Trecerea înapoi la interfețele fizice este, de asemenea, în multe privințe, o schimbare a „vibrației”. Cu ecranele tactile omniprezente, ceea ce odată era privit ca luxos devine banal. Controalele fizice, bine făcute, semnalează acum tipul de atenție și exclusivitate atașate cândva de iPhone-ul original.

Controalele fizice sunt eficiente, în parte, datorită celui de-al șaselea simț, cunoscut sub numele de propriocepție. Distinctă de simțul tactil, propriocepția descrie conștientizarea noastră înnăscută a locului în care se află părțile corpului nostru. Acesta este motivul pentru care putem cunoaște poziția tuturor membrelor noastre în spațiul tridimensional până la poziția precisă a vârfurilor degetelor noastre.

Realizarea de interfețe fizice bune nu se referă doar la utilitatea de a ne implica simțul tactil; revenirea butonului mare este și un motiv de bucurie. Gândiți-vă la dimensiunile satisfăcătoare al butonului de volum al unui player stereo hi-fi sau la felul în care o tastatură ergonomică adecvată poate face ca tastarea să pară mai puțin o corvoadă.

Controalele fizice, prilej de distracție și noi experiențe tactile

Un bun exemplu al acestui sentiment de distracție este manivela de pe partea laterală a sistemului portabil de jocuri video Playdate, care include și un D-pad familiar, în formă de plus și două butoane. Punerea unui controler care funcționează ca manivela unei râșnițe de cafea veche pe un gadget asemănător cu Gameboy original este un capriciu, dar introduce și noi mecanici de joc care altfel ar fi greoaie sau chiar imposibile pe alte dispozitive, spune Greg Maletic, director de proiecte speciale la Panic, compania care face Playdate.

Producătorii de instrumente muzicale au înțeles întotdeauna importanța controalelor fizice. Teenage Engineering, compania suedeză de electronice de consum cu care Panic a încheiat un parteneriat pentru a face Playdate, produce o varietate de sintetizatoare pline de o gamă amețitoare de butoane și glisoare.

Odată ce știi ce să cauți, devine evident că acest tip de gândire a designului apare peste tot și că adăugarea controalelor fizice înapoi la un dispozitiv lipsit de ele în mod poate debloca noi tipuri de interacțiune și utilitate. E-readerele au început să adauge, la rândul lor, butoane de întoarcere a paginii. Și, în timp ce Amazon a abandonat astfel de butoane la Kindle-urile sale, concurenții de la Kobo, Nook și Boox oferă acum modele care le includ.

Apple revine la butoane fizice

În mod similar, Apple - a cărui lansare în 2007 a iPhone-ului a inaugurat o eră a ecranului tactil - adaugă acum o varietate surprinzătoare de butoane la dispozitivele care anterior păreau pe o traiectorie care excludea complet controalele fizice.

Apple a restaurat tastele funcționale fizice de pe tastaturile computerelor sale MacBook Pro în 2021, după ce le-a înlocuit în 2016 cu o bandă de ecran tactil pe care a prezentat-o ​​drept Touch Bar. Acum Apple se laudă că restaurarea tastelor fizice a adus „înapoi senzația familiară, tactilă a tastelor mecanice pe care utilizatorii profesioniți le iubesc”.

Regândirea interfețelor a adus pentru Dr. Plotnick, autoritatea academică pe butoane, o nouă provocare. Companiile o caută pentru a o consulta cu privire la modul în care ar putea să-și îmbunătățească controalele fizice. În esență, aceste consultări - care includ și consiliere cu privire la funcția butoanelor cu potențial de salvare a vieții de pe dispozitivele medicale - vizează ca interacțiunile cu aparatele să fie mai puțin intimidante și mai intuitive. „Știi, de multe ori există multă abilitate în spatele apăsării butoanelor – chiar dacă pare cel mai simplu lucru din lume”, încheie ea.