Părintele Necula, despre puterea rugăciunii: Dacă nu există credință, este degeaba

Părintele Constantin Necula a povestit despre cum s-a săvârșit o minune doar prin credință. Este vorba despre vindecarea unui copil după participarea la slujba de la Sfântul Maslu.

Omul bisericii a explicat că minunile se pot întâmpla oricând. Atâta timp cât există credință există și putință din partea lui Dumnezeu. Drept urmare a dat exemplul unei minuni care s-a petrecut cu un copil grav bolnav care urma să fie tratat în afară. ”Există un caz care pe mine m-a impresionat foarte mult. S-a desfășurat în Pitești cu un copilaș mic, care mergea la Sfântul Maslu în capela fostei pușcării.

Era foarte grav bolnav, părea că va trebui să fie operat peste hotare cu un efort foarte mare. Și în noaptea dinainte de a pleca, după ce toate CT-urile, RMN-urile arăta că totul este foarte grav, i-a dat părintele de acolo racla cu moaștele unor sfinți de la Aiud și Gherla. Puștiul a dormit cu ele sub pernă”, a spus preotul.

De asemenea părintele a mai explicat că nu există ritual care să bată credința. Indiferent cum te duci să te închini la icoană, dacă nu există credință este degeaba. ”Deci nu a stat să facă filosofia sărutării, vai cu ce viteză să ating buzele, din ce unghi de pupăciune.

Pur și simplu a dormit cu ele sub pernă, dimineața au plecat la București pentru un ultim RMN, venise doctorul de peste hotare ca să asiste transportul și a zis: aduceți bolnavul. Și ce să vedeți copilul era vindecat”, a explicat părintele.

Părintele a mai explicat celor care își doresc minuni sau copiii să aibă răbdare. Asta pentru că ”minune grăbită poate fi o minune arsă. Copilul trebuie să aibă părinți sănătoși și care nu se grăbesc”, a mai explicat părintele.