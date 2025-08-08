Social Parcul din inima Oradiei, refăcut după 10 ani, pentru 8,4 milioane de lei







Parcul 22 Decembrie din Oradea nu a beneficiat de intervenții majore în ultimii 10 ani. În prezent, spațiul prezintă un grad ridicat de uzură. Mobilierul urban este degradat, iar locurile de joacă nu mai corespund standardelor actuale de siguranță și funcționalitate. În plus, în urmă cu câtiva ani, Parcul 22 Decembrie a fost devastat de pe urma unei furtuni puternice. Zeci de copaci seculari s-au rupt atunci sau au ieșit din rădăcini.

Au demarat lucrările de modernizare a Parcului 22 Decembrie. Un spațiu verde cu o suprafață de 2,2 hectare. Este situat într-o zonă importantă a orașului. La doar dou-trei minute de centrul orașului. Valoarea contractului este de 8,4 milioane lei, fără TVA. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis săptămâna trecută. În prezent lucrările se află în faza incipientă. Acestea presupun: demontarea mobilierului urban existent, desfacerea aleilor existente. Se fac săpături pentru instalarea noilor rețele de utilități.

Prin lucrările de modernizare se va trece la reorganizarea zonelor pietonale. La crearea de piste pentru biciclete și alergare. Primăria Oradea promite amenajarea ecologică a spațiilor verzi, prin utilizarea plantelor adaptate mediului urban.În trecut, în acest parc au fost replantate și s-au uscat, mai multe tuia. Care erau ca un simbol al orașului, și care zeci de ani au fost perdeaua verde a Teatrului Regina Maria.

Proiectul prevede dotarea parcului cu echipamente și mobilier urban de ultimă generație.Menite să asigure atât confortul, cât și un grad ridicat de funcționalitate. Vor fi cismele cu apă potabilă dotate cu bol pentru animale, toalete ecologice duble cu sistem de autospălare, containere pentru colectare selectivă a deșeurilor, hranitoare și cuiburi artificiale pentru păsări.

O parte a parcului va fi spațiu de joacă în care se remarcă un modul tip căsuță cu două leagăne, tobogan și scară.Vor fi mese de șah din beton cu scaune. Dar și un element rotativ pentru copii cu dizabilități. Zona dedicată sportului va avea un teren multifuncțional. Cu coșuri de baschet și fileu de volei. Și șase aparate de fitness în aer liber.