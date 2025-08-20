Actualitate Parchetul din Atena a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în toate dosarele penale







Republica Moldova. Parchetul din Atena a aprobat miercuri, 20 august, toate cererile de extrădare depuse de Republica Moldova pe numele lui Vlad Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat. Decizia a venit după ce Procuratura Generală și Ministerul Justiției de la Chișinău au transmis, cu o zi înainte, ultimele solicitări în acest sens. Anunțul a fost făcut de avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac.

„Comunicatul de ieri a avut efect imediat. Ministerul Justiției a fost nevoit să completeze dosarul. Astăzi ambele cereri, cea a Procuraturii și cea a Ministerului, au fost conexate și examinate într-o singură procedură. În cadrul ședinței, Vladimir Plahotniuc și-a reconfirmat acordul de a fi extrădat în Republica Moldova”, a declarat Rogac.

Acesta a precizat că, după confirmarea extrădării de către Ministerul Justiției din Grecia, responsabilitatea va reveni exclusiv autorităților de la Chișinău.

„Totul depinde acum de Republica Moldova. Să nu mai intervină cu piedici și să stabilească cât mai curând o dată pentru transfer. Mingea este în terenul lor.”

Cu o zi mai devreme, apărătorul lui Plahotniuc a acuzat Ministerul Justiției de la Chișinău că ar folosi tertipuri juridice pentru a tergiversa extrădarea. Și asta deoarece ar fi transmis cereri separate pentru dosarele penale, ceea ce ar fi obligat instanțele elene să le examineze distinct.

Ministerul Justiției a respins ferm acuzațiile, calificându-le drept „false” și „fără legătură cu realitatea și cu procedurile legale existente”.

Pe 13 august, Curtea de Apel din Atena a admis prima cerere de extrădare, expediată de procurorii moldoveni. Ulterior, autoritățile de la Chișinău au transmis și o solicitare suplimentară, ce vizează trei cauze penale distincte. În total, Plahotniuc figurează în patru dosare penale, inclusiv pentru crearea și conducerea unui grup criminal organizat, escrocherie și spălare de bani. Printre acestea se numără și dosarul „furtului miliardului” din 2013–2015.

Plahotniuc a fost reținut împreună cu fostul deputat democrat Constantin Țuțu, pe Aeroportul Internațional „Eleftherios Venizelos” din Atena, în timp ce încerca să plece spre Dubai. El a fost încătușat la mai bine de șase ani după ce a fugit din Republica Moldova, în iunie 2019.

Polițiștii eleni au descoperit în vila luxoasă unde se ascundea 21 de acte de identitate eliberate de cel puțin șapte state, toate pe nume diferite. România și Bulgaria au anunțat că verifică autenticitatea documentelor pretins emise de autoritățile lor.

Atât Vlad Plahotniuc, cât și Constantin Țuțu se află în prezent în închisoarea Korydallos. Cea mai mare din Grecia. Acolo unde sunt deținuți în baza unor mandate de arest preventiv valabile 40 de zile, în așteptarea procedurilor de extrădare.