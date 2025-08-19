Justitie Avocatul lui Plahotniuc, noi acuzații la adresa autorităților: Dosarele au fost împărțite pentru a bloca extrădarea







Din cuprinsul articolului Decizia instanțelor din Grecia și dosarele de la Chișinău

Republica Moldova. Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, susține că Procuratura Generală și Ministerul Justiției al Republicii Moldova ar fi găsit o metodă „legală, dar dubioasă” pentru a tergiversa procedura de extrădare din Grecia a fostului lider democrat. Potrivit apărătorului, în loc să expedieze o singură solicitare cu toate dosarele reunite, instituțiile de la Chișinău au trimis mai multe cereri separate. Acest lucru ar bloca decizia finală a autorităților elene.

„De regulă, la nivel internațional, statul care cere extrădarea trimite o singură solicitare, cu toate dosarele adunate la un loc. Asta înseamnă o singură procedură, o singură ședință de judecată și o singură hotărâre finală. Dar în cazul lui Vladimir Plahotniuc, Procuratura Generală și Ministerul Justiției de la Chișinău au împărțit dosarele în mai multe porțiuni. Astfel, pentru fiecare dosar separat se face o nouă solicitare. O nouă ședință și o nouă hotărâre”, a declarat avocatul Lucian Rogac într-o postare video difuzată marți, 19 august.

El a mai adăugat că această abordare face imposibilă luarea unei decizii definitive de către Ministerul Justiției din Grecia.

„Folosind lacunele din Convenția de extrădare, Ministerul Justiției din Republica Moldova tergiversează la maximum procedura. O tactică legală, dar care ridică mari semne de întrebare despre intențiile reale ale autorităților”.

Reamintim că pe 13 august Curtea de Apel din Atena a admis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Asta după ce procurorii moldoveni au expediat prima solicitare oficială. La scurt timp însă, autoritățile de la Chișinău au trimis și o altă cerere, suplimentară, care include trei dosare penale distincte.

Plahotniuc este vizat în patru cauze penale, inclusiv pentru crearea și conducerea unui grup criminal organizat, escrocherie și spălare de bani. Printre acestea se numără și celebrul dosar al „furtului miliardului” din 2013–2015.

Amintim că Vladimir Plahotniuc și fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, au fost reținuți pe Aeroportul Internațional „Eleftherios Venizelos” din Atena. Aceștia încercau să urce într-un avion spre Dubai. Plahotniuc a ajuns în cătușe la mai bine de șase ani după ce a fugit din R. Moldova, în iunie 2019.

Procurorii din R. Moldova îl învinuiesc, în patru dosare, de crearea unui grup infracțional organizat, spălare de bani în proporții deosebit de mari și escrocherie. De asemenea implicarea în „frauda bancară” din 2013–2015.

Oamenii legii din Grecia au depistat, în vila de lux în care se ascundea oligarhul, 21 de acte de identitate eliberate de cel puțin șapte state, cu nume diferite. România și Bulgaria au anunțat că examinează veridicitatea documentelor pretins emise de autoritățile de la București și Sofia.

Vladimir Plahotniuc și Constantin Țuțu sunt plasați în cea mai mare închisoare din Grecia - Korydallos - și au mandate de arest preventiv pentru 40 de zile.