Puține figuri din istoria recentă a României stârnesc patimi la fel de aprinse ca Adrian Păunescu. Pentru unii, a fost poetul de curte al cuplului dictatorial. Pentru alții, vocea care a adus o rază de libertate unei generații sufocate de cenzură și lipsuri.

Evaluarea rolului său istoric în perioada comunistă refuză simplificările de tip alb-negru, necesitând o analiză a nuanțelor într-o epocă definită simultan de represiune și de necesitatea supraviețuirii culturale.

În istoriografia postcomunistă, Păunescu ocupă un loc central în arhitectura propagandei regimului lui Nicolae Ceaușescu. Dotat cu un talent literar vulcanic, o energie inepuizabilă și o capacitate de persuasiune ieșită din comun, el a pus bazele unui discurs omagial fără precedent.

„Acest popor și-a găsit, prin partidul comuniștilor, garanția de durată și prospețime, omul prin care se exprimă și unitatea națională, și hărnicia, și îndrăzneala și înțelepciunea, și puterea de a înțelege și de a purta misia noastră în lume. Acest om este tovarășul Nicolae Ceaușescu. Realegerea sa în fruntea partidului face parte din viața noastră cum fac parte Munții Carpați din geografia României”. (Fragment din intervenția lui Adrian Păunescu la Congresul al XII-lea al P.C.R.)

Versurile sale au legitimat regimul totalitar, împletind abil patriotismul cu supunerea necondiționată față de Partid. Păunescu a înțeles rapid mecanismele puterii și a acceptat un pact faustic: pentru a-și păstra influența și a-și finanța proiectele masive, a trebuit să livreze osanale conducătorului iubit.

El nu a fost doar un executant, ci un vizionar al propagandei național-comuniste, oferind dictaturii exact aura de legitimitate emoțională de care avea nevoie.

Portretul său istoric ar fi însă incomplet fără a analiza felul în care și-a folosit influența dobândită. Proiectul său de suflet, Cenaclul Flacăra (1973-1985), rămâne cel mai amplu și complex fenomen de masă din România comunistă.

Pe stadioane pline până la refuz, adesea în condiții meteorologice vitrege, sub umbrela discursului naționalist oficial, Păunescu a creat o uriașă supapă de defulare pentru tineret.

Aici s-a cântat folk și rock, genuri de inspirație occidentală, privite altfel cu profundă suspiciune de dogmatismul comunist. Aici s-au lansat artiști care aveau să devină legende ale muzicii românești, iar marile poezii ale literaturii naționale și universale au fost recitate în fața a zeci de mii de oameni.

Pentru tinerii anilor '70 și '80, Cenaclul oferea o iluzie a libertății, o energie eliberatoare într-un deșert al uniformizării sociale.

În paralel, prin intermediul revistei Flacăra, pe care a condus-o cu mână de fier, Păunescu și-a asumat un rol de veritabil „ombudsman” avant la lettre. A folosit forța publicației sale pentru a expune abuzurile micilor birocrați și ale activiștilor locali, rezolvând probleme administrative ale cetățenilor de rând, găsind medicamente vitale sau protejând intelectuali și artiști marginalizați de regim.

Această postură de protector i-a adus o popularitate enormă, uneori mai mare decât cea a lui Nicolae Ceaușescu.

Totuși, această „disidență tolerată” avea limite clare: Păunescu ataca sistemul la nivel de bază sau de mijloc, dar niciodată vârful acestuia. Cu toate acestea, forța sa de a mobiliza masele a început să irite aripa dură a Securității și a aparatului de partid.

Echilibrul fragil dintre poet și dictatură s-a rupt definitiv în iunie 1985, pe stadionul din Ploiești. O busculadă provocată de o furtună violentă în timpul spectacolului s-a soldat cu morți și răniți, cifrele exacte fiind ascunse de regim.

Ceaușescu, deja deranjat de amploarea fenomenului și de adorația publicului pentru Păunescu, a profitat de tragedie pentru a interzice definitiv Cenaclul.

Păunescu a fost destituit de la conducerea revistei Flacăra și trimis într-o semi-dizgrație, fiind marginalizat până la căderea comunismului în 1989.

După decembrie 1989, Adrian Păunescu a continuat să fie activ. Extrem de contestat în 1990, a dat un răspuns magistral la întrebarea unui reporter: „După Revoluție, ați fost atacat de diverși gazetari Aveau motive pentru vendetta ?“

Atunci, Adrian Păunescu răspunde poetic, dar clar: Știu și eu ? Stau în casă și ei mă înjură pe la toate ușile, prin toate ziarele… Probabil deranjează umbra mea...“

În concluzie, Adrian Păunescu va rămâne captiv în propriul paradox istoric. A fost, în egală măsură, un stâlp al propagandei totalitare și un eliberator de conștiințe. A ajutat la cimentarea unei dictaturi, dar, simultan, a creat un spațiu vital pentru cultura națională și a redat speranța multor oameni striviți de sistem.

Istoria nu îl poate absolvi de vinovăția morală a colaborării sale, însă o analiză onestă nu îi poate nega meritul incontestabil de a fi ținut în viață spiritul unei întregi generații.