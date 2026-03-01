Cum au reușit mânăstirile să supraviețuiască regimului comunist. Care a fost trocul, potrivit părintelui Calistrat

Părintele Calistrat a explicat că pe vremea comunismului s-a găsit o soluție pentru ca viața monahală să supraviețuiască. Cel care a făcut trocul a fost Iustinian Marina.

Pe vremea comunismului, creștinismul nu a fost tocmai foarte bine văzut. Drept urmare trebuiau găsite soluții de către capii bisericii pentru ca religia să poată supraviețui și mânăstirile la fel. ”Mănăstirile Agapia, Neamțu, creșteau oi, creșteau porci, dădeau la contract, lână, ateliere croitorie. Dar era un apostolat social înființat de patriarhul Iustinian Marina, vrednic de pomenire care a salvat Biserica de la piepire prin colaborarea cu statul în mod administrativ.

Adică lucratul pământului și stabilirea unor cote. Cote de lapte, cote de miei, cote de obiecte bisericești. Cum făceau măcuțele, tricotaje, covoare naționale, care se dădeau în străinătate”, a povestit părintele Calistrat.

De altfel inclusiv oamenii aleși din Mânăstiri care se ocupau de primirea oficialilor erau special pregătiți. ”A fost odată în vizită nu știu care din regalitate la mânăstirea Agapia și protocoul era de 30 de minute. La vremea respectivă ghid era maica Maria Bălan care trăiește și azi, soră a părintelui Bălan Arhimandritul.

Și ce i-a venit ei în cap, poftind pe majestățile regale, le-a dus să vadă cum e în gospodărie. Și s-au jucat cei mici cu miei, cu vițeii, cu animalele. A durat 3 ore protocolul și securicii mici se rugau de maică să scurteze programul”, a explicat preotul.

Ba chiar măcuița în cauză a fost colega lui Mugur Isărescu. ”Maica Maria Bălan nu era o proastă a satului, ea lucrase în sistemul de comerț exterior, colegă cu Isărescu. Și când au vrut să o pună stareță a zis că nu se potrivește pentru ea”, a mai spus omul bisericii. La acel moment trocul a fost singura variantă de supraviețuire a mânăstirilor.