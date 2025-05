Papa Leon, prima Liturghie în calitate de conducător al Bisericii Catolice

La o zi după alegerea sa ca al 267-lea Suveran Pontif al Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea a slujit alături de cardinali. Liturghia din Capela Sixtină a început la ora locală 11:00 (12:00, ora României) și a fost așteptată de milioane de credincioși.

În fața celor prezenți, Suveranul Pontif a mărturisit că va fi un administrator credincios al Bisericii Catolice.

„Dumnezeu m-a chemat prin alegerea voastră să îi succed Prinţului Apostolilor şi mi-a încredinţat această moştenire pentru ca, cu ajutorul Său, să fiu administratorul ei credincios”, a afirmat Papa Leon al XIV-lea.

De asemenea, Suveranul Pontif a vorbit despre modul în care este înțeleasă credința în zilele noastre.

„Chiar şi astăzi, există multe medii în care credinţa creştină este considerată absurdă, destinată celor slabi şi neinteligenţi. Cadre în care sunt preferate alte valori, precum tehnologia, banii, succesul, puterea sau plăcerea”, a adăugat el.

Pope Leo XIV enters the Sistine Chapel to celebrate Mass with the cardinals. pic.twitter.com/1sYNTAuFZV

— Vatican News (@VaticanNews) May 9, 2025