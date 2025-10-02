Papa Leon despre planul de pace pentru Gaza al lui Trump: E realist

Papa Leon al XIV-lea consideră că planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump este unul „realist”, potrivit unei declarații făcute la o discuție cu reporterii, citată de The Hill. „Până acum pare o propunere realistă”, a spus Papa, citat de Vatican News.

Papa Leon al XIV-lea a adăugat, de asemenea, că își dorește ca teroriștii palestinieni din Hamas să accepte planul „în termenul stabilit” de Donald Trump.

„Este important, totuși, să existe un armistițiu și eliberarea ostaticilor. Dar există elemente acolo care cred că sunt foarte interesante și sper că Hamas îl va accepta în termenul stabilit”, a adăugat el.

Papa este un susținător al încheierii conflictului din Gaza. „Înaintea lui Dumnezeu Atotputernic, care a poruncit «Să nu ucizi» și de-a lungul istoriei omenirii, fiecare persoană are întotdeauna o demnitate inviolabilă, care trebuie respectată și susținută. Îmi reînnoiesc apelul pentru încetarea focului, eliberarea ostaticilor și o soluție diplomatică negociată”, a scris, în urmă cu o lună, pe X, Papa Leon al XIV-lea.

Președintele SUA, Donald Trump, va prezida un „consiliu internațional al păcii” pentru a guverna și reconstrui Gaza, în cadrul unui plan în 20 de puncte pe care Casa Albă l-a dezvăluit luni, care descrie tranziția către pace după sfârșitul războiului antiterorist declanșat de masacrul comis de teroriștii Hamas pe 7 octombrie 2023, soldat cu peste 1.200 de morți, majoritatea civili, violuri, mutilări, profanări de cadavre și luări de ostatici.

Președintele Trump va supraveghea cadrul și finanțarea pentru reconstrucția Gazei până când Autoritatea Palestiniană va atinge condițiile necesare pentru a obține guvernarea în Gaza.

„Acest organism va apela la cele mai bune standarde internaționale pentru a crea o guvernare modernă și eficientă, care să servească poporul din Gaza și să fie propice atragerii investițiilor”, conform planului.

Războiul antiterorist dus de Israel în Gaza contra grupării islamiste Hamas, și care a devastat teritoriul enclavei, va împlini doi ani marțea viitoare.