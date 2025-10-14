Ozana Barabancea, dietă exotică. Din ce țară își comandă alimentele

Ozana Barabancea a descoperit o nouă modalitate de a slăbi, iar alimentele ar proven tocmai din Uruguay. Aceasta a explicat că inclusiv fiul ei este amatorul acestei diete.

Artista a explicat că în sfârșit a găsit o modalitate sănătoasă de a slăbi. ”Suntem foarte mulți care ne-am apucat să consumăm acest tip de alimente îmbunătățite din punct de vedere al proteinei.

Astfel încât la fiecare masă în parte, corpul primește toți nutrienții necesari. Și din a treia zi se intră în procesul de ketoză, fiind acel proces natural prin care corpul începe să ardă grăsimea mea. Practic corpul transformă grăsimea în energie, combustibilul meu”, a spus Ozana.

Artista a explicat că nu mai mănâncă zahăr. ”În loc să folosesc zahăr, folosesc propria mea grăsime. și este într-adevăr un proces rapid. Temișan a slăbit în două luni jumătate aproape 17 kile.

Fiul meu, Andrew, s-a apucat acum trei săptămâni și a slăbit opt kilograme. La început era un pic nefericit, că erau numai opt kilograme. Și i-am spus, băiatule, ai slăbit 8 kilograme în trei săptămâni, eu am slăbit 7 într-o lună”, a mai povestit cântăreața.

Ozana a mai declarat că acest tip de alimente sunt benefice și pentru diabetici. ”Schema nutrițională se face numai după ce a fost consultat un medic, nu se pot comanda aceste alimente asa simplu. Am analizele perfecte. Au fost oameni care au renunțaț la medicamentele pentru diabet, la insulină, adică e foarte sănătoasă.

Tonusul meu este altul, mă culc la 23.30 și mă trezesc la 5.30. Altă dată simțeam nevoia să mă odihnesc. Aceste alimente sunt ”hrană imperială”. Prima constatare a mea a fost că mă desumflu”, a mai spus artista. Practic aceasta susține că odată cu inflamația din corp s-au dus și numărul de kilograme în surplus.