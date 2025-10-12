Ovidiu Zara a câștigat definitiv procesul cu FDGR și CNCD: Dreptate după șase ani de luptă

Fostul jurnalist și actual Consilier General la Primăria Capitalei, Ovidiu Zară, a obținut o victorie importantă în instanță, după șase ani de procese cu Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) și cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Zară a reușit să anuleze amenda aplicată de CNCD pe motiv că ar fi discriminat minoritatea germană din România. Într-o postare pe Facebook, acesta detaliază parcursul juridic și planurile sale viitoare, inclusiv două plângeri penale ce urmează să fie depuse.

„După 6 ani de procese cu Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) și cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), am câștigat definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție și am reușit să anulez amenda ce mi-a fost aplicată de CNCD, la cererea FDGR, pe motiv că aș fi discriminat minoritatea germană din România.

A fost un proces greu și lung, doar pentru că în octombrie 2019 am reiterat în direct la RTV faptul că după ce s-a declarat urmașul tuturor organizațiilor germanice de pe teritoriul României, FDGR-ul condus la acea vreme de Klaus Werner Johannis (era primarul Sibiului) a intrat ilegal, în anul 2007, în posesia patrimoniului organizației de sorginte nazistă Grupul Etnic German (condamnat de Tribunalul de la Nurenberg), patrimoniu care aparținea de drept și de fapt Statului Român – conform unui Decret Regal emis de Regele Mihai I, ca urmare a Convenției de Armistițiu încheiată de România cu Puterile Aliate după cel de-al doilea Război Mondial și a semnării de către țara noastră a Tratatului de Pace de la Paris în 1947.

Urmare a afirmațiilor mele publice am fost sancționat de CNCD, la cererea FDGR, că aducând în discuție această ilegalitate aș fi discriminat minoritatea germană. Nimic mai fals!

Acest lucru a fost demonstrat atât prin Încheierea Curții de Apel București, cât și prin Decizia ICCJ de acum ca urmare a recursului CNCD (FDGR nici măcar nu a mai depus recurs).”

„Așadar, pentru că s-a finalizat definitiv acest proces istovitor, în care m-am apărat singur, trec la atac. Drept pentru care voi depune două plângeri penale.

Una îndreptată împotriva lui Klaus Werner Johannis și a acoliților săi (dar și împotriva judecătoarei), care au făcut posibilă preluarea ilegală de la Statul Român a unui patrimoniu imobiliar estimat de fostul ministru al Finanțelor Publice, Bogdan Drăgoi, la circa 18 miliarde de euro.

Iar cea de-a doua va fi îndreptată împotriva FDGR și va avea ca obiect scoaterea în afara legii a acestui ONG politic pentru că s-a declarat continuatorul tuturor organizațiilor germanice care au existat pe teritoriul României, inclusiv a organizației de sorginte nazistă Grupul Etnic German (căreia de altfel i-a și preluat ilegal patrimoniul care aparținea de fapt și de drept Statului Român). Așa că nu vă pierdeți speranța! Dumnezeu este mare și cu credință și perseverență vom învinge!”