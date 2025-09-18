Benfica Lisabona mizează pe Jose Mourinho: Contract până la finalul sezonului 2026-2027

Antrenorul Jose Mourinho a fost numit oficial în funcția de antrenor principal al echipei Benfica Lisabona, potrivit unui anunț făcut joi de clubul portughez. Tehnicianul a semnat un angajament valabil până la finalul sezonului 2026/2027, marcând astfel o revenire simbolică la clubul unde și-a început cariera de antrenor principal.

După despărțirea de Fenerbahce Istanbul, Jose Mourinho preia conducerea tehnică a echipei Benfica care a încheiat recent sezonul pe poziția a doua în campionatul Portugaliei.

„Trăiesc un moment încărcat de emoție, însă experiența acumulată îmi va permite să gestionez aceste sentimente”, a declarat Mourinho în cadrul conferinței de presă susținute la centrul sportiv al clubului.

Tehnicianul portughez, cunoscut pentru cariera sa la cluburi precum FC Porto, Chelsea, Real Madrid, Inter Milano, Manchester United sau AS Roma, a adăugat: „Antrenez unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Vreau să mă concentrez pe această misiune, pe plăcerea de a face ceva cu adevărat interesant”, a punctat antrenorul.

Jose Mourinho, în vârstă de 62 de ani, s-a despărțit luna trecută de Fenerbahce Istanbul, la doar două zile după ce formația turcă a fost eliminată din play-off-ul Ligii Campionilor de Benfica Lisabona.

Clubul de pe malul Bosforului a decis să încheie colaborarea cu antrenorul portughez în urma acestui eșec.

Cu o carieră impresionantă, Mourinho a debutat ca antrenor principal în septembrie 2000, la Benfica, unde a stat doar 11 partide. Ulterior, a preluat Uniao de Leiria, iar apoi FC Porto, echipă cu care a cucerit Liga Campionilor în 2004.

A mai repetat această performanță cu Inter Milano în 2010, după ce a mai condus, între timp, cluburi de top precum Chelsea și Real Madrid.

„Au trecut 25 de ani, dar nu sunt aici să-mi celebrez cariera”, a declarat Mourinho joi, subliniind că se simte „mai activ ca niciodată”.

Pe de altă parte, Benfica Lisabona a anunțat înlăturarea antrenorului Bruno Lage, decizie luată după înfrângerea de marți, scor 2-3, în fața formației azere Qarabag, în primul meci din grupele Ligii Campionilor, potrivit skysports.com.