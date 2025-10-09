Ordonanță de urgență pentru iarnă. Edilii, lăsați să se împrumute pentru căldură

După ce a impus concedieri și tăieri de cheltuieli, premierul Ilie Bolojan ar putea permite primarilor să contracteze împrumuturi pentru a asigura energia termică la iarnă. Guvernul discută un proiect de ordonanță de urgență care oferă derogări speciale autorităților locale, notează România TV.

Deși a cerut reducerea aparatului administrativ și limitarea cheltuielilor din bugetele locale, premierul Ilie Bolojan ia în calcul o măsură care ar putea relaxa temporar presiunea asupra primăriilor înainte de sezonul rece.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, 9 octombrie 2025, figurează un proiect de ordonanță de urgență care ar urma să introducă derogări speciale pentru autoritățile locale. Acestea ar permite contractarea de împrumuturi destinate finanțării achiziției de combustibili necesari pentru producerea energiei termice în iarna 2025–2026.

Proiectul vine la doar câteva săptămâni după ce Guvernul Bolojan a introdus un pachet strict de măsuri bugetare, ce includea reducerea cheltuielilor de personal, blocarea angajărilor și limitarea investițiilor locale.

În acel context, primăriile nu mai puteau contracta împrumuturi și nici nu aveau libertatea de a face achiziții majore fără aprobarea Ministerului de Finanțe.

Noua ordonanță ar urma să permită, prin derogare temporară, accesul la finanțare pentru autoritățile locale care asigură sistemele de termoficare, precum și pentru operatorii economici aflați în subordinea acestora.

Concret, primăriile care dețin centrale de producere a energiei termice sau care gestionează rețelele de distribuție ar putea lua credite pentru a cumpăra gaze, păcură sau alte tipuri de combustibili.

Potrivit proiectului, unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri) care au în subordine operatori de termoficare ar urma să poată acorda împrumuturi directe acestor companii publice. Scopul declarat: evitarea unei crize de încălzire în sezonul rece.

Surse din cadrul Ministerului Finanțelor susțin că s-a optat pentru această soluție după ce s-a constatat că multe primării nu mai au fonduri disponibile pentru achiziționarea combustibililor necesari funcționării sistemelor de termoficare.

„În lipsa unei derogări, autoritățile locale nu pot accesa credite, ceea ce înseamnă că în unele orașe s-ar putea ajunge la blocaje în furnizarea energiei termice. Măsura este una preventivă, pentru a asigura continuitatea serviciilor esențiale”, explică surse guvernamentale apropiate de Ministerul Energiei.

Decizia Guvernului apare într-un moment în care primarii reclamă efectele măsurilor de austeritate. Limitarea cheltuielilor impusă prin ordonanța de la începutul toamnei a afectat bugetele locale, iar unele autorități au avertizat că nu vor avea resurse pentru reparații, întreținerea rețelelor termice sau achiziția de combustibili.

Premierul Ilie Bolojan a explicat în repetate rânduri că prioritatea Guvernului este reducerea deficitului bugetar, în acord cu angajamentele asumate de România în fața Comisiei Europene. Totuși, surse guvernamentale susțin că presiunea sezonului rece a determinat o reevaluare a restricțiilor.

„Nu este o renunțare la disciplina fiscală, ci o măsură de echilibru. Nu putem lăsa orașele fără căldură”, a transmis, neoficial, un consilier din Palatul Victoria.

Proiectul de ordonanță de urgență prevede ca Ministerul Finanțelor să stabilească plafoane de îndatorare pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Împrumuturile vor putea fi accesate doar pentru achiziția de combustibili sau pentru asigurarea stocurilor minime de iarnă, nu pentru alte cheltuieli curente.

De asemenea, autoritățile locale vor trebui să prezinte planuri de rambursare clare și să dovedească sustenabilitatea economică a împrumuturilor.

Ministerul Finanțelor urmează să stabilească și băncile comerciale eligibile pentru aceste finanțări, în baza unor convenții semnate anterior între stat și instituțiile de credit.