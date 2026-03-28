Orașele și regiunile din lume unde au fost introduse taxe pentru turiști

Tot mai multe destinații turistice din lume introduc taxe suplimentare pentru vizitatori. Acestea sunt aplicate fie pe noapte de cazare, fie sub forma unor taxe de acces și au rolul de a gestiona fluxul mare de turiști și de a genera venituri suplimentare pentru autoritățile locale.

Mulți turiști sunt deja obișnuiți cu astfel de costuri, întâlnite frecvent în orașe populare din Europa. Sumele diferă semnificativ, de la câțiva euro pe noapte până la procente din valoarea cazării sau taxe fixe de intrare.

În Amsterdam, turiștii plătesc una dintre cele mai ridicate taxe din Europa. Autoritățile au stabilit un nivel de 12,5% din costul cazării, aplicabil hotelurilor, pensiunilor, campingurilor și locuințelor închiriate. Taxa a fost majorată în 2024, de la șapte la sută plus trei euro de persoană. Vizitatorii care sosesc cu vase de croazieră achită separat aproximativ 14,50 euro de persoană.

Barcelona pregătește, de la 1 aprilie, o creștere semnificativă. Taxa poate ajunge până la 15 euro pe noapte, în funcție de categoria hotelului. Pentru unitățile de închiriere pe termen scurt, plafonul urcă la 12,50 euro. În cazul hotelurilor de patru stele, un cuplu ar putea plăti suplimentar 46,60 euro pentru două nopți.

Berlin aplică o taxă de 7,5% pe noapte, extinsă din aprilie 2024 și pentru călătoriile de afaceri. În Viena, contribuția este de 3,2% din valoarea cazării, iar la Praga turiștii plătesc 50 de coroane cehe pe noapte, sumă majorată în 2022.

În Ljubljana, taxa zilnică ajunge la 3,13 euro pentru adulți și include atât contribuția turistică, cât și o taxă de promovare.

Insula Bali percepe din februarie 2024 o taxă de intrare de 150.000 de rupii indoneziene, echivalentul a aproximativ 9 euro. Suma se plătește o singură dată, la sosire sau în avans.

În Grecia, țară unde mulți români merg în concediu, autoritățile au introdus o „taxă de reziliență climatică”. Între aprilie și octombrie, turiștii achită între 2 și 15 euro pe cameră, pe noapte. În sezonul rece, taxa scade până la un interval de 50 de cenți - 4 euro.

În Insulele Baleare, inclusiv Mallorca și Ibiza, turiștii de peste 16 ani plătesc o taxă variabilă, la care se adaugă 10% TVA. Costurile sunt mai mici în extrasezon, între noiembrie și aprilie.

Bhutan rămâne destinația cu cea mai mare taxă turistică. Vizitatorii, cu excepția celor din India, plătesc 100 de dolari pe persoană, pe noapte. Turiștii indieni achită 1.200 de rupii, iar copiii beneficiază de reduceri sau scutiri.

Noua Zeelandă percepe o taxă de 100 de dolari pentru vizitatorii internaționali, plătită în momentul solicitării vizei sau autorizației electronice de călătorie.

În Japonia, orașul Kyoto aplică din acest an o taxă diferențiată, între 200 și 10.000 de yeni pe noapte, în funcție de nivelul cazării.

Franța permite municipalităților să stabilească propria „taxă de ședere”. În Paris, aceasta variază între 65 de cenți și 15,60 euro pe persoană, pe noapte, în funcție de tipul unității de cazare.

În Portugalia, 43 de localități aplică taxe diferite. În Lisabona, acestea pot ajunge la 28 de euro, în timp ce în Porto sunt de 3 euro pe noapte, cu un plafon total. În regiunea Algarve, taxa este cuprinsă între 1 și 2 euro.

Elveția practică tarife între 2,5 și 4,75 franci elvețieni pe noapte, în funcție de oraș. În Italia, Roma percepe între 3 și 10 euro pe noapte, iar Veneția aplică o taxă de acces de 5 euro pentru vizitatori.

În Regatul Unit, astfel de taxe încep să fie adoptate treptat. Manchester a introdus în 2023 o taxă de o liră pe noapte, iar Liverpool percepe două lire.

Edinburgh va aplica din iulie o taxă de 5% din costul total al sejurului. Aberdeen intenționează să introducă o taxă de 7% cel mai devreme în 2027, iar Glasgow pregătește o schemă similară, tot de 7%, din ianuarie același an.

La nivel național, guvernul britanic analizează extinderea acestor măsuri. Autoritățile locale ar putea primi dreptul de a introduce taxe pentru turiști cazați în hoteluri, pensiuni sau locuințe închiriate.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat că o astfel de taxă ar putea „să sprijine direct economia capitalei și să contribuie la consolidarea reputației noastre ca destinație globală pentru turism și afaceri”.

Totodată, Consiliul Lambeth a susținut introducerea unei „taxe de ședere pentru vizitatori peste noapte”, descrisă drept „o modalitate echitabilă și progresivă de a practica un turism sustenabil pentru comunitatea locală”. Autoritățile au precizat că „o taxă de ședere peste noapte, uneori numită taxă turistică, ar fi o mică sumă plătită de turiști și vizitatori pentru costurile de cazare, precum hoteluri și închirieri pe termen scurt”.

Diferențele dintre taxe sunt semnificative, însă tendința este clară. Tot mai multe destinații introduc astfel de măsuri, iar turiștii trebuie să includă aceste costuri în bugetul de vacanță.

În majoritatea cazurilor, sumele rămân reduse. Există însă și excepții, unde taxele pot influența semnificativ prețul total al unei călătorii.