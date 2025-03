EVZ Special Servicii de patru stele în inima Transilvaniei. Levente Szabó, manager Hotel Crystal Sovata: „Preconizăm că vom ajunge la un grad de ocupare de 70% în 2025”







Pentru mulți oameni care trăiesc în mediul urban, rutina zilnică poate deveni obositoare, iar dorința de a evada din agitația orașului devine tot mai puternică. România are un farmec aparte și vine la pachet cu destinații care merită descoperite. Una dintre acestea este Sovata, o stațiune din inima Transilvaniei, unde natura impresionează prin frumusețea sa, iar arhitectura și-a păstrat autenticitatea. Cu păduri dese, aer curat și faimoasele lacuri sărate, Sovata este o adevărată oază de relaxare. Pentru ca experiența unei astfel de escapade să fie completă, alegerea locului potrivit de cazare este esențială.

În topul clasamentelor se află Hotel Crystal din Sovata. Construcția acestei unități de cazare reprezintă cea mai mare investiție din județul Mureș de după Revoluție. Totul arată la fel de bine pe cât sună. Hotelul de patru stele se remarcă prin grija față de oaspeți, designul modern și facilitățile oferite, de la restaurantul luxos la săli de fitness sau de conferințe, zone pentru copii, și până la spa și zone de welness cu piscine, tobogane cu apă, saune, servicii terapeutice și de masaj.

O definiție a luxului

Hotel Crystal a atras rapid atenția oamenilor. Este cel mai nou și mai luxos hotel de patru stele din Sovata. Turiștii se pot bucura de servicii de calitate în acest loc care îmbină tradiționalul cu modernul. Este localizat în centrul orașului Sovata, deci în doar câteva minute poți ajunge la cel mai mare lac heliotermic din lume, Lacul Ursul. Potrivit managerului hotelului, Levente Szabó, turiștii au parte de condiții de lux, fiind înconjurați de un peisaj de basm.

„Stațiunea este foarte frumoasă. S-a investit mult în zonă. Este o mică stațiune la nivelul celor din Elveția. Ne mândrim cu aerul nostru foarte curat. Acesta este un hotel nou, am deschis în 2023. Un avantaj al nostru este faptul că turiștii găsesc la noi toate lucrurile de care au nevoie. Avem spa-ul care servește dorințele de relaxare ale oamenilor, un restaurant foarte bun, care potrivit recenziilor, este pe placul oamenilor, la care se adaugă curățenia și condițiile la măsura așteptărilor”, a explicat Levente Szabó.

Servicii de patru stele

Hotel Crystal și-a deschis porțile pentru clienți în urmă cu doi ani. Investiția a fost realizată de un localnic. Mai exact, este vorba de omul de afaceri Káli Zoltán, care mai deține și alte unități de cazare sau restaurante din Sovata. Întreaga sa familie se ocupă de peste 20 de ani de business-uri în HoReCa. „Hotelul este o construcție nouă. Investiția s-a ridicat la aproximativ 18 milioane de euro și este una dintre cele mai semnificative din Sovata și din județul Mureș realizate în ultimii 35 de ani. Este un hotel de patru stele cu 104 camere, 4 etaje. Dispunem de camere moderne și apartamente confortabile, decorate elegant și complet echipate”, a precizat managerul hotelului.

Pe lângă camerele duble sau triple, turiștii pot alege să stea și în apartamentele puse la dispoziție de hotel, formate din living, dormitor, dressing, zonă de lounge, baie și balcon, având la dispoziție facilități de ultimă generație. Cei care doresc să experimenteze luxul pot avea parte de apartamentul prezidențial, cu living și 2 dormitoare fastuoase, un dressing amenajat convenabil, un lounge, 2 băi și 3 balcoane.

Românii, fascinați de Sovata

Mulți turiști au ales să își petreacă câteva zile de concediu la Hotel Crystal. Doar în 2024, 20.179 de oameni au petrecut cel puțin o noapte în această unitate de cazare. Din acest total, 19.854 de persoane au fost turiști din România. Hotelul a atins un grad de ocupare de 57% în 2024. Potrivit datelor, weekend-ul aduce cel mai mare număr de turiști în Sovata, gradul de ocupare al hotelului fiind de 99% la finalul săptămânii. De asemenea, cei mai mulți oaspeți vin din Cluj, Mureș, Brașov, Bacău, Vaslui și București.

„Aproximativ 99% din clienții noștri sunt din România. Am avut 57% grad de ocupare pe tot timpul anului în 2024. Avem cifre pozitive, lucru care ne arată că suntem pe drumul cel bun. Anul acesta preconizăm că vom ajunge la un grad de ocupare de până la 70%. Am început foarte bine cu lunile ianuarie și februarie. Se poate observa o creștere de 20% față de aceeași perioadă a anului precedent”, a explicat managerul.

Potrivit acestuia, cele mai aglomerate perioade din an sunt în sezonul estival, care este cuprins între 15 iulie și 15 septembrie. Mulți turiști vin în Sovata pentru a se putea bucura de o baie în celebrele lacuri sărate. Dar, și în alte luni din an, hotelul are parte de valuri de turiști. Un exemplu în acest sens este perioada sărbătorilor. „Avem un grad de ocupare de 100% de Revelion, de Crăciun și de Paște. Avem și pachete promoționale pentru trei sau patru nopți, care diferă în funcție de sărbătoare. Le oferim oamenilor toate lucrurile de care au nevoie și ne asigurăm că se simt bine la noi în hotel”, a spus Levente Szabó.

Angajații, inima afacerii

Un lucru important cu care hotelul de mândrește este echipa. Angajații sunt inima întregii activități, iar munca lor se traduce prin feedback-urile pozitive venite de la clienți. În urma a 1.600 de recenzii, hotelul a obținut un scor de 9,7 pe o populară platformă de rezervări online. Mai exact, este cea mai mare notă oferită unei unități de cazare din întreaga stațiune turistică. Hotelul s-a bucurat deja de două premii: „Best Romanian Luxury Health Wellbeing Hotel 2023”, obținut în cadrul EFWSBA Excellence Award, și „Best Leisure & Corporate Hotel in a Balneoclimateric Region 2024”, oferit de Termalia. Crystal Hotel a fost nominalizat și în cadrul Galei „România ești Tu”, ediția a III-a, care va avea loc în luna martie 2025.

Hotelul are în prezent 85 de angajați, iar marea majoritate sunt localnici. „Căutăm ca angajații noștri să fie oameni pozitivi care doresc să rămână alături de noi pe termen lung. Suntem foarte deschiși și nu contează dacă au experiență sau nu. Chiar încercăm să îi atragem pe cei care nu au multă experiență în industria hotelieră, să-i putem forma noi. Piața muncii este în criză la nivelul HoReCa. Totuși, noi suntem norocoși pentru că avem acces la oamenii din localitate, din regiune. Vrem să atragem cât mai mulți tineri din zona noastră, nu străini, și încercăm să le oferim salarii bune. Un angajat al hotelului nostru câștigă în medie 4.000 de lei”, a precizat Levente Szabó.

Atenție la detalii

Un alt aspect important este atenția la detalii. Respectul și grija față de clienți sunt principii care fac parte din motto-ul hotelului. „Dacă respecți clientul, te va respecta și el. Încercăm să le oferim experiențe cât mai frumoase și mici atenții pentru ca oamenii să nu uite că au fost la noi. La fiecare eveniment, vrem să ne surprindem clienții. De exemplu, de 8 martie am oferit cadouri doamnelor care stau la noi, de la flori la suveniruri, pe care le-au găsit în camera de hotel, iar seara am avut o mică petrecere. Avem întotdeauna evenimente la care turiștii pot participa, cu DJ sau muzică live, animatori pentru copii, mese festive și alte atracții”, explică managerul Hotelului Crystal.

Potrivit datelor, în timpul săptămânii, majoritatea clienților care stau la Hotel Crystal vin din zona corporate. „Avem clienți corporate din partea medicală, mulți medici aleg să organizeze evenimente la noi în hotel. Am semnat contracte cu firme din energie care aleg să vină la noi an de an. Sunt unii clienți care se întorc și de patru-cinci ori pe an, diferite grupuri care aleg acest hotel pentru conferințe, teambuilding-uri, etc. De asemenea, în weekend, avem foarte mulți clienți individuali”, spune Szabó.

Rafinament și delicii culinare

Clienții hotelului și nu numai se pot bucura de un restaurant rafinat, cu o mâncare excepțională care le oferă o experiență de arome și gusturi. Meniul îmbină preparatele tradiționale cu delicatese din bucătăria internațională. Pe scurt, turiștii pot găsi mereu feluri de mâncare ce sunt pe placul tuturor, chiar și în cazul celor mai mofturoși. În timpul săptămânii, pachetul de cazare include și micul dejun. De asemenea, în weekend, turiștii se pot bucura de demipensiune.

„Vrem să ne asigurăm că oaspeții noștri vor primi exact ceea ce își doresc. Multe persoane vin la noi cu așteptări destul de mari. Suntem un hotel de patru stele, iar recenziile sunt cele mai bune din regiune. Astfel, muncim în fiecare zi pentru a ne ridica la nivelul așteptărilor și chiar pentru a le depăși. Le arătăm oamenilor mereu că merită să stea și să mănânce la noi. Zilnic avem un grad de ocupare de 50% în restaurant, capacitatea sa fiind de 145 de locuri. Avem lângă restaurant o sală de conferințe care este despărțită de un zid mobil. Astfel, în perioadele în care avem grad de ocupare de peste 80%, deschidem zidul mobil și mărim capacitatea restaurantului la 220 de locuri”, a explicat Levente Szabó.

O oază de relaxare

Turismul de wellness a devenit din ce în ce mai popular la nivel mondial. Mulți oameni caută acum vacanțe în care să se poată bucura de momente de relaxare și de activități ce le oferă sănătate și o stare de bine. Și în acest caz, Hotel Crystal nu este mai prejos în comparație cu alte hoteluri din țară și din străinătate. Turiștii se pot bucura de un centru de wellness cu servicii variate și de înaltă calitate. Hotelul oferă piscine cu apă dulce și sărată, în interior, dar și în aer liber, piscină pentru copii și tobogane pentru oamenii care caută experiențe de tip aquapark.

„Avem la demisol partea de spa. Un lucru unic este faptul că spa-ul nostru dispune de tobogane. Suntem singurii din Mureș care oferă o astfel de facilitate clienților. Avem două tobogane interioare cu lungimi totale de 100 de metri și mai deținem un tobogan pe exterior care funcționează pe timpul verii”, spune managerul.

Saună, masaj și tratamente

Persoanele care doresc să se bucure de momente mai liniștite pot merge în zona de relaxare, unde vor găsi patru tipuri de saune ( bio, cu aburi, uscate și cu infraroșu) și masaje realizate de experți. Hotelul va deschide în curând și un spațiu destinat tratamentelor medicale. „Baza de tratament este finalizată, dar încă nu am deschis-o oficial. Este totul mobilat, avem tehnologie de ultimă generație pentru hidroterapie, fizioterapie și tratamente cu nămol și parafină. Cu siguranță, după deschiderea acestei zone de tratament, vom putea atrage un număr mai mare de turiști. Noi sperăm că vom crește gradul de ocupare cu 10%”, a precizat Levente Szabó.

Hotel Crystal a atins o cifră de afaceri de 5 milioane de euro în 2024. „Hotelul crește și am avut parte de profit în 2024. Anul acesta sperăm să ajungem la un grad de ocupare de 70%, acesta este momentan obiectivul nostru”, a explicat managerul Hotelului Crystal.