Opt noi deputați intră în Parlamentul Republicii Moldova. Mandatele au fost validate după un val de demisii

Republica Moldova. Un val de demisii care a zguduit Legislativul în ultimele săptămâni a dus la înlocuirea a opt deputați, ale căror mandate au fost validate luni, 24 noiembrie. Noii parlamentari provin din PAS, Partidul Nostru și Blocul „Alternativa”, completând fracțiunile afectate de retrageri, numiri în funcții publice sau decizii de renunțare la viața politică.

Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt noi deputați care vor completa componența Legislativului după demisiile înregistrate în ultimele săptămâni. Cinci dintre noii parlamentari provin din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), doi reprezintă Partidul Nostru (PN), iar unul vine din partea Blocului electoral „Alternativa”, ai cărui reprezentanți nu s-au prezentat la ședință.

„Se declară aleși în calitate de deputați în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, doamnele Ana Oglinda și Efimia Bandalac, domnii Vladimir Rusu, Vasile Porțevschi și Oleg Canațui, candidați supleanți pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, domnii Constantin Cuiumju și Nicolae Margarint, candidați pe lista Partidului Noilor Angeli, și doamna Angela Cutasevici, candidat supleant pe lista Blocului electoral „Alternativa”, a declarat președinta Curții Constituționale, Domnica Manole. Hotărârea Curții este definitivă, nu poate fi contestată și intră în vigoare la data adoptării.

Dintre cei cinci noi deputați ai fracțiunii PAS, patru au mai făcut parte din legislatura precedentă, în timp ce Vladimir Rusu a deținut anterior funcția de șef al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. Aceștia îi înlocuiesc pe Maria Agbaș, Roman Cojuhari, Nicolae Drăgănel, Viorel Bostan și Constantin Cheianu.

Partidul Nostru va fi reprezentat de Constantin Cuiumju, inginer și jurist, și Nicolae Margarint, politolog și jurist. Cei doi intră în Legislativ după demisiile Ninei Cereteu și Stelei Onuțu, care revin la primării. Înainte de validare, primii candidați supleanți, Alexandr Severin, primarul orașului Fălești, și jurista Rodica Țîpovici, au refuzat mandatul, astfel că CEC a trecut la următorii candidați eligibili.

Blocul electoral „Alternativa” va continua să fie reprezentat în Parlament de Angela Cutasevici, al cărei mandat a fost validat în locul lui Ion Ceban. Reprezentanții blocului nu au participat la ședința Curții Constituționale.

De la începutul actualei legislaturi, învestită pe 22 octombrie, în total 16 deputați și-au depus mandatele, cele mai multe plecări fiind înregistrate în fracțiunea PAS. Unii dintre ei au plecat în Guvernul Munteanu sau în alte funcții publice, iar alții, precum Dorin Recean și Artur Mija, s-au retras din politică.