Opt județe, sub alertă de inundații. Recomandări pentru locuitorii din zonele vizate

Hidrologii au emis un Cod portocaliu de inundații, valabil până vineri noapte, pentru unele râuri din județele Giurgiu, Argeș, Dâmbovița și Teleorman. Totodată, un Cod galben este în vigoare pentru râurile din Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat avertizarea emisă recent, luând în considerare condițiile meteo și prognoza pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a topirii și scurgerii apei din stratul de zăpadă.

Codul portocaliu se aplică de joi, ora 12.00, până vineri, ora 24.00, pentru râurile din Giurgiu, Argeș, Dâmbovița și Teleorman, în timp ce Codul galben, activ de joi, ora 12.00, până sâmbătă, ora 12.00, vizează râurile din Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

Hidrologii avertizează că vor fi scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu riscul producerii de inundații locale și creșteri ale debitelor și nivelurilor, existând posibilitatea depășirii cotelor de apărare.

Populația din zonele afectate este sfătuită să evite deplasările în apropierea râurilor, podurilor sau a terenurilor joase predispuse la inundații.

De asemenea, este recomandată curățarea șanțurilor și rigolelor pentru a facilita scurgerea apei și verificarea căilor de evacuare din locuințe.

În cazul intensificării fenomenelor, cetățenii trebuie să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență, pentru a proteja viața și bunurile.

„În cazul intensificării fenomenelor, trebuie respectate cu stricteţe indicaţiile autorităţilor locale şi ale structurilor pentru situaţii de urgenţă, pentru a preveni riscurile asupra vieţii şi bunurilor”, au anunțat hidrologii.

Până pe 2 martie, temperaturile vor fi peste mediile climatologice, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi mai scăzute în sudul țării, iar nordul ar putea înregistra ușoare excedente.

În prima săptămână din martie, între 2 și 9, valorile termice medii vor rămâne peste normal în toate regiunile, cu abateri mai accentuate în vest, iar precipitațiile se vor menține apropiate de mediile obișnuite.

Primăvara își va face simțită prezența și între 9 și 16 martie, când regiunile intracarpatice vor înregistra temperaturi ușor peste normal, în timp ce restul țării se va menține aproape de media sezonieră. Nivelul precipitațiilor va rămâne relativ constant.

Încălzirea va continua între 16 și 23 martie, când temperaturile vor depăși ușor mediile climatologice la nivel național, iar cantitățile de precipitații se vor menține în limite normale pentru această perioadă.