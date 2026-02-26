Social Breaking news

Opt județe, sub alertă de inundații. Recomandări pentru locuitorii din zonele vizate

Comentează știrea
Opt județe, sub alertă de inundații. Recomandări pentru locuitorii din zonele vizateInundații. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Hidrologii au emis un Cod portocaliu de inundații, valabil până vineri noapte, pentru unele râuri din județele Giurgiu, Argeș, Dâmbovița și Teleorman. Totodată, un Cod galben este în vigoare pentru râurile din Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat avertizarea emisă recent, luând în considerare condițiile meteo și prognoza pentru următoarele 48 de ore, ca urmare a topirii și scurgerii apei din stratul de zăpadă.

Risc de inundații în țară

Codul portocaliu se aplică de joi, ora 12.00, până vineri, ora 24.00, pentru râurile din Giurgiu, Argeș, Dâmbovița și Teleorman, în timp ce Codul galben, activ de joi, ora 12.00, până sâmbătă, ora 12.00, vizează râurile din Timiș, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu și Ilfov.

Hidrologii avertizează că vor fi scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, cu riscul producerii de inundații locale și creșteri ale debitelor și nivelurilor, existând posibilitatea depășirii cotelor de apărare.

Recomandările INHGA

Populația din zonele afectate este sfătuită să evite deplasările în apropierea râurilor, podurilor sau a terenurilor joase predispuse la inundații.

Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un trafic mai fluid
Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un trafic mai fluid

De asemenea, este recomandată curățarea șanțurilor și rigolelor pentru a facilita scurgerea apei și verificarea căilor de evacuare din locuințe.

Hidrologii, avertizare pentru cei aflați în zonele ci risc de inundații

În cazul intensificării fenomenelor, cetățenii trebuie să respecte cu strictețe indicațiile autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență, pentru a proteja viața și bunurile.

„În cazul intensificării fenomenelor, trebuie respectate cu stricteţe indicaţiile autorităţilor locale şi ale structurilor pentru situaţii de urgenţă, pentru a preveni riscurile asupra vieţii şi bunurilor”, au anunțat hidrologii.

Vremea se încălzește treptat

Până pe 2 martie, temperaturile vor fi peste mediile climatologice, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi mai scăzute în sudul țării, iar nordul ar putea înregistra ușoare excedente.

În prima săptămână din martie, între 2 și 9, valorile termice medii vor rămâne peste normal în toate regiunile, cu abateri mai accentuate în vest, iar precipitațiile se vor menține apropiate de mediile obișnuite.

Primăvara își va face simțită prezența și între 9 și 16 martie, când regiunile intracarpatice vor înregistra temperaturi ușor peste normal, în timp ce restul țării se va menține aproape de media sezonieră. Nivelul precipitațiilor va rămâne relativ constant.

Încălzirea va continua între 16 și 23 martie, când temperaturile vor depăși ușor mediile climatologice la nivel național, iar cantitățile de precipitații se vor menține în limite normale pentru această perioadă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:17 - Cine este și ce studii are Vlad Marinescu, actorul săltat de polițiști de lângă Adrian Minune în ancheta “The Buddhist”
17:08 - Locuitorii din suburbii vor putea lăsa mașinile la intrările în Chișinău. Patru parcări „park & ride” pentru un ...
17:02 - CCR a explicat de ce a respins sesizarea ÎCCJ privind legea pensiilor magistraților
16:52 - Opt județe, sub alertă de inundații. Recomandări pentru locuitorii din zonele vizate
16:46 - Candidații la șefia Parchetelor, verificați dacă au colaborat cu Securitatea. Verdictul CNSAS
16:39 - Un nou capitol din istoria Pământului, scos la lumină. Urmele unui impact cosmic vechi de peste șase milioane de ani,...

HAI România!

Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...

Proiecte speciale