Operațiune de amploare pe piața jocurilor de noroc: plângeri penale împotriva unor entităţi 

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a inițiat demersuri legale împotriva a trei operatori care desfășurau activități de jocuri de noroc online fără autorizațiile prevăzute de lege. După o perioadă de supraveghere atentă, în care au fost efectuate verificări detaliate și au fost colectate dovezi relevante, instituția a formulat trei plângeri penale.

Autoritățile au trecut deja la blocarea site-urilor utilizate pentru desfășurarea jocurilor de noroc neautorizate, incluzând aceste platforme pe lista neagră. În paralel, a fost sesizat Parchetul, cu scopul de a identifica persoanele din spatele acestor operațiuni și de a le trage la răspundere. Măsura vizează nu doar oprirea activității, ci și destructurarea rețelelor care acționează din umbră și generează profituri de pe urma pieței ilicite.

„Este un pas esențial pentru a stopa nu doar activitatea vizibilă, ci și rețelele care profită din umbră de pe urma pieței negre a jocurilor de noroc”, a transmis ONJN.

Odată cu intrarea în vigoare a primului pachet legislativ aprobat de Guvern și adoptat de Parlament, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a primit noi atribuții care permit o monitorizare mai strictă atât a operatorilor licențiați, cât și a celor care funcționează ilegal.

În baza Regulamentului european privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), ONJN urmează să emită primele ordine oficiale pentru eliminarea conținutului online care încalcă legea.

„Aceste măsuri marchează începutul unei noi etape în lupta ONJN împotriva pieței negre: o etapă în care rețeaua ilegală a jocurilor de noroc este confruntată direct, fără menajamente”, se mai arată în comunicat.

Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) beneficiază de un nou suport legislativ, intrat recent în vigoare. Conform instituției, aceste prevederi permit o supraveghere mai riguroasă a actorilor din industrie, „de către procesatorii de plăți, furnizorii de software și ceilalți prestatori de servicii implicați în industria jocurilor de noroc”.

Noile norme stabilesc clar responsabilitatea celor care colaborează cu operatori ce funcționează în afara legii. Astfel, sprijinirea acestora va constitui infracțiune, iar entitățile implicate riscă să fie eliminate de pe piața din România.

ONJN subliniază că va continua să monitorizeze constant respectarea legislației și transmite un avertisment ferm: toate formele de activitate ilegală vor fi descoperite, cercetate și sancționate.

Potrivit instituției, fenomenul jocurilor de noroc neautorizate nu doar că pune în pericol jucătorii, „dar compromite echilibrul pieței și afectează negativ bugetul de stat”. De asemenea, ONJN anunță că va utiliza toate mijloacele legale disponibile pentru a apăra interesele publice și pentru a asigura respectarea reglementărilor în sectorul jocurilor de noroc.

În ultimele cinci luni, instituția a desfășurat 5.130 de acțiuni de control, în urma cărora au fost aplicate 130 de sancțiuni contravenționale, totalizând amenzi în valoare de 3,78 milioane de lei.

Totodată, ONJN a formulat 32 de plângeri penale, a blocat 144 de aparate utilizate în activități de jocuri de noroc și a introdus 93 de site-uri pe lista platformelor neautorizate. În plus, 28 de licențe au fost revocate, iar trei platforme online licențiate au fost suspendate temporar, se mai arată în comunicat.