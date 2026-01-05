OPEC+ mizează pe prudență după capturarea lui Maduro. Producția de petrol, înghețată până în martie

OPEC+ a hotărât să păstreze neschimbat nivelul actual al producției de petrol până în martie, având în vedere surplusul de pe piețele internaționale. Organizația mai așteaptă să vadă dacă livrările vor fi afectate de capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, potrivit Bloomberg.

Reprezentanții unor state cheie, în frunte cu Arabia Saudită și Rusia, au transmis că nivelurile colective de producție vor rămâne neschimbate până la finalul lunii martie. Sursele citatate de Bloomberg au solicitat anonimatul, întrucât hotărârea nu a fost făcută publică.

În opinia lor, ar fi prea devreme ca oferta să fie ajustată din cauza situației legate de Maduro, însă producția Venezuelei ar putea deveni, în lunile ce urmează, un subiect esențial pentru grup.

Anul trecut, cotațiile petrolului au scăzut cu 18%, cea mai mare diminuare anuală după perioada pandemiei din 2020, pe fondul livrărilor mai mari atât din partea unor membri OPEC+, cât și a altor producători importanți. Analiștii anticipează un excedent consistent și în creștere în 2026.

Deși Venezuela are cele mai mari rezerve de petrol din lume, ea furnizează în prezent sub 1% din cererea globală. Președintele Donald Trump a afirmat că firmele americane din sector vor investi miliarde de dolari pentru refacerea infrastructurii energetice în colaps a Venezuelei, după operațiunea militară care a dus la capturarea lui Maduro.

Infrastructura nu a fost avariată în urma atacurilor americane lansate în capitală și în mai multe state ale Venezuelei, au precizat sâmbătă persoane informate.

Relațiile dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite s-au tensionat din nou luna trecută, în contextul războiului de zece ani din Yemen, după ce o facțiune aliată EAU a ocupat teritorii de la guvernul susținut de Riad. Situația a generat cea mai serioasă ruptură, de decenii, între foștii aliați apropiați. Tot sâmbătă, Statele Unite l-au capturat pe Nicolas Maduro, iar Donald Trump a anunțat că Washingtonul va prelua controlul țării până la posibilitatea unei tranziții către o nouă administrație, fără să ofere detalii despre modul concret în care se va întâmpla acest lucru.

„În acest moment, piețele petroliere sunt influențate mai puțin de fundamentele cererii și ofertei și mai mult de incertitudinea politică”, a declarat Jorge Leon, șef al analizei geopolitice la Rystad Energy și fost oficial OPEC. „Iar OPEC+ prioritizează, în mod evident, stabilitatea în locul acțiunii”.

Cei opt membri OPEC+ — Arabia Saudită, Rusia, EAU, Kazahstan, Kuweit, Irak, Algeria și Oman — au crescut obiectivele de producție pentru 2025 cu circa 2,9 milioane de barili pe zi, aproape 3% din cererea mondială, în încercarea de a-și recâștiga cota de piață, informează Reuters.

Aceleași state au decis în noiembrie să suspende majorările pentru lunile ianuarie, februarie și martie, din cauza cererii mai reduse în timpul iernii în emisfera nordică. Reuniunea online de duminică a confirmat această direcție și nu a abordat subiectul Venezuelei, potrivit unui delegat OPEC+.

Grupul urmează să se reunească din nou pe 1 februarie.

De-a lungul timpului, OPEC a reușit să treacă peste multiple tensiuni interne — inclusiv în perioada războiului Iran–Irak — concentrându-se pe gestionarea pieței și nu pe disputele politice.

În prezent însă, grupul se confruntă cu alte provocări: exporturile rusești sunt afectate de sancțiunile americane impuse ca urmare a războiului din Ucraina, iar Iranul se confruntă cu proteste și cu amenințări de intervenție din partea SUA.

Venezuela dispune de cele mai mari rezerve de petrol la nivel mondial, depășindu-le chiar pe cele ale Arabiei Saudite, dar producția s-a prăbușit din cauza anilor de administrare defectuoasă și a sancțiunilor.