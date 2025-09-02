Politica Olguța Vasilescu îl critică pe Bolojan și dezvăluie planurile PSD







Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, critică declarațiile premierului Ilie Bolojan privind reforma administrației locale și anunță că PSD va propune amendamente la pachetul legislativ.

Reforma administrației publice locale continuă să creeze tensiuni majore în coaliția de guvernare. Primarul Craiovei și vicepreședinte PSD, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat marți, pe Facebook, la declarațiile premierului Ilie Bolojan privind reducerea cheltuielilor și restructurarea aparatului administrativ.

Edilul social-democrat salută faptul că premierul a recunoscut erorile din datele prezentate anterior în coaliție, însă îl acuză pe șeful Executivului că a făcut comparații „neadecvate” între municipii cu realități administrative foarte diferite.

Lia Olguța Vasilescu a transmis că declarațiile premierului confirmă ceea ce PSD a susținut în repetate rânduri: numărul angajaților reali din administrația publică locală este mult mai mic decât cel vehiculat public.

„Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și mă bucur că a constatat și domnia sa că datele prezentate în coaliție nu erau cele reale, exact cum am spus și noi. A mai căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați dintre toate sectoarele bugetare. Se vorbea de peste 300.000, astăzi aflăm de la dl Bolojan că, efectiv angajați, sunt doar 129.000”, a scris primarul Craiovei.

Vasilescu a subliniat că PSD cere de mai mult timp o analiză detaliată și transparentă asupra situației personalului bugetar și că reformele nu pot fi făcute pe baza unor estimări incorecte.

Dacă a salutat unele constatări ale premierului, vicepreședintele PSD l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru compararea municipiilor fără a ține cont de dimensiunea lor, populație și complexitatea serviciilor publice.

„Mi s-a părut cel puțin neadecvată remarca despre calculul 'corect' al personalului, pe care unii l-ar fi aplicat, în speță Oradea și Bihor, iar alții nu, sau că jumătate din unitățile administrativ-teritoriale au 'personal supradimensionat', iar Oradea și Bihorul nu. Haideți să luăm exemple concrete, că așa ne place să lucrăm!”, a punctat Lia Olguța Vasilescu.

Primarul Craiovei a oferit un exemplu din propria administrație, precizând că municipiul Craiova se află într-o categorie complet diferită față de Oradea:

„Craiova, de exemplu, deși are dreptul la 720 de angajați, are efectiv angajați 490, iar în organigramă 655 de posturi. Pe maxim nu s-au dus nici celelalte orașe din grupă. Dar nu poți compara Clujul sau Iașiul cu Oradea, ca să nu zic de cele ale PSD, la populație și la complexitatea activităților și serviciilor de interes public raportate la aceasta.”

Lia Olguța Vasilescu, care este și președintele Asociației Municipiilor din România (AMR), a precizat că PSD va formula amendamente la proiectul privind reforma administrației publice.

„Vrem o administrație mai suplă, vrem ca doar angajații capabili să rămână în administrație, dar vrem să nu nedreptățim vreo entitate! Vom formula amendamente la pachet pentru tot ce am sesizat că este incorect acolo și așteptăm de la guvern calcule și date exacte!”, a transmis edilul Craiovei.

Ea a insistat că reforma trebuie să se facă pe baze reale, nu pe percepții eronate sau comparații între localități cu structuri administrative diferite: