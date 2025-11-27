Olga Barcari nu se mai ascunde. Ce a putut să spună despre Karmen Minune

Olga Barcari, prietena fiicei lui Adrian Minune a dezvăluit la un podcast cum este de fapt Karmen. Hair stilistul a explicat că a descoperit o nouă Karmen diferită de ceea ce cunoștea.

Olga Barcari a explicat faptul că prietena ei este cu adevărat o forță. De asemenea, hairtilistul a spus că până la Asia Express, ea nu și-a dat seama de ce e capabilă Karmen.

”Karmen este drăcoasă, băiețoasă, bătăioasă, periculoasă. Măi e tot. Zici că e bărbat, mai ceva decât un bărbat. Ea în unele momente era soțul meu. Karmen e mai puternică decât mine, Karmen rezolvă. Ești viața mea, ești sora mea, ești nebună. Nu are cum să-mi facă cineva rău. Aici în România dacă îmi face cineva rău în showbiz jur că îi spun lui Karmen. Karmen îi pune la punct pe toți”, a spus bruneta.

Olga a mai precizat că prietena ei are multe calități printre ele aceea că știe să impună respect. Tonalitatea și privirea se pare că sunt armele secrete ale fiicei lui Adrian Minune.

”Este ceva… Deci eu le și spun oamenilor: nu vă gândiți că e drăguță, că stai să vezi. Nu e un om rău, dar știe să se impună. Impune respect. Toată lumea, nu există. Nu depășești limita cu ea, dintr-o privire și doar o tonalitate, o respectă toți”, a mai spus Olga.

Cele două au participat ca și echipă la Asia Express și au fost pe locul trei în competiție. De altfel ele au fost singura echipă de fete care a ajuns atât de departe în Asia Express 2025. Și pe micile ecrane și în fața greutăților din competiție, cele două au fost extrem de unite și au fost o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Prietenia dintre ele pare să fie mult mai solidă acum după competiție.