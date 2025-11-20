Olga Barcari despre Asia Express: Și-n fundul grădinii găseam găleată și mă spălam

Olga Barcari a declarat la un podcast că nu putea să stea nespălată, drept urmare a găsit soluții să spele și de 2 ori pe zi. În timp ce alți concurenți se spălau la trei zile.

Partenera lui Karmen Minune de la Asia Express a explicat nă nu a fost tocmai ușor să se mențină curată. Nu de alta, dar condițiile de la cazare nu erau mereu cele mai bune pentru duș. Chiar și așa, Olga nu a renunțat.

”În primul rând îmi doream să fiu curățică, să îmi fac duș de două ori. Eu pe dinți mă spăl de două roi, nu mă spăl o dată și gata. Eu mă spăl de două ori, ca pe păr. Cu mască balsam, parfum de păr. Am dormit îmbrăcate ca să înțelegi cât de frig era, iar eu dimineața, să-mi crape inima, țipam și mă spălam cu apă rece”, a povestit Olga.

Prietena lui Karmen Minune a mai explicat că are și motive întemeiate pentru care are atât de multă grijă de ea.

”Nu aveam cum să mă duc altfel, că nu știam ce am de făcut. Mai știi cum îți apare cineva în cale. Așa că te speli tot timpul. Părul curat tot timpul. Nu e că mă duc până la colț. Nu mă pupam cu nimeni, dar mai bine să nu plângă nimeni”, a mai spus ea.

Dacă în ceea ce le privește pe fete lucrurile sunt clare, în tabăra băieților, era ceva mai simplu.

”Am aflat apoi că băieții nu se spălau câte trei zile. Le-am zis: animalelor. Și eu mă spălam. Găseam găleata, în fundul grădinii, mă spălam”, a explicat Olga. Olga și Karmen au fost printre ultimele trei echipe care au rămas în cursă. Practic cele două s-au susținut pe tot parcursul emisiunii și au avut grijă una de cealaltă.