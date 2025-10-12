Oleg Spînu şi-a anulat concertul la Paris, din cauza unui accident: Știu că mulți oameni m-au așteptat

Republica Moldova. Tânărul interpret Oleg Spînu şi anula concertul de la Paris. Motivul este un accident de maşină, care l-ar fi împiedicat să ajungă la Aeroportul „Eugen Doga” din Chişinău, de unde era să ia cursa spre capitala Franţei.

Tânărul cântăreţ şi-a cerut scuze de la fani pe reţelele de socializare.

Oleg Spînu a scris pe pagina sa de Facebook ce a păţit în drum spre aeroport. Totodată, artistul a spus că regretă foarte mult că nu a ajuns la Paris, deoare nu a cântat niciodată acolo.

„Din păcate, nu am mai ajuns la Paris. Astăzi dimineață, cu trei ore înainte de zbor, am avut un accident. Nu a fost grav, dar din această cauză nu am avut cu ce să mă deplasez spre aeroport. În plus, nu mai rămăsese mult timp până la închiderea porților aeroportului.

Știu că mulți oameni m-au așteptat. Nu am cântat niciodată la Paris și vă dați seama cât de mult mi-am dorit să ajung acolo să vă cânt. Vă cer iertare că s-a întâmplat așa, dar nici eu nu știam că va fi așa”, a scris Oleg Spînu.

Concertul de la Paris nu este singurul concert anulat de tânărul Oleg Spînu în scurta sa carieră. Tânărul interpret s-a confruntat și cu provocări, inclusiv acuzații legate de neprezentarea la anumite evenimente.

El a explicat că au existat situații neprevăzute care au dus la astfel de incidente, subliniind că nu ia avansuri pentru spectacole și că uneori apar întârzieri din motive independente de voința sa.

Oleg Spînu este un tânăr talentat care a început să își construiască drumul în muzică încă de la vârstă fragedă. La cei 18 ani a reuşit o carieră fulminantă, reuşind să ajungă un artist cunoscut. Primii bani i-a câștigat cântând în stradă, în fața teatrului „Vasile Alecsandri” din Bălți.

Cânta împreună cu o colegă din sat. ,,La început, nici măcar nu ne doream să facem bani. Nu acesta era scopul. Scopul nostru era să ne vadă lumea”, a menționat el. Ulterior, a devenit rapid popular după ce o înregistrare a sa a fost distribuită online.

Un moment definitoriu în cariera sa a fost participarea la emisiunea „Românii au Talent”, unde a impresionat juriul și publicul, ajungând până în finală și clasându-se pe locul trei.

În cadrul acestui concurs, Oleg a avut ocazia să cânte alături de Andra, una dintre cele mai apreciate artiste din România, împlinindu-și astfel un vis.

Oleg Spînu a participat și la „Vocea României”. A reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor. Alegând în cele din urmă să facă parte din echipa Irinei Rimes, și ea originară din Republica Moldova. Acesta a ajuns până la etapa semifinalelor, cucerind publicul.

În prezent, își continuă studiile la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” din Chișinău și își propune să-și dezvolte în continuare cariera muzicală. Are în plan să lanseze mai multe piese muzicale și se vede cântând muzică jazz.