Monden De la cântatul pe străzile din Bălți la turneul cu Andra. Cum a reușit Oleg Spînu să cucerească scena muzicală







Oleg Spînu este un tânăr talentat care a început să își construiască drumul în muzică încă de la vârstă fragedă. Într-un interviu recent, artistul a împărtășit momentele dificile din viața sa, inclusiv pierderea tatălui său, dar și despre cum a reacționat când Andra l-a invitat să facă parte din turneul ei.

Primii bani au fost câștigați cântând în stradă

Oleg Spînu este un tânăr interpret din Republica Moldova, cunoscut pentru talentul său muzical și parcursul impresionant în diverse concursuri de talente.

De mic copil, a fost îndrumat de mama sa să urmeze calea muzicii.

Primii bani i-a câștigat cântând în stradă, în fața teatrului „Vasile Alecsandri” din Bălți. Cânta împreună cu o colegă din sat. ,,La început, nici măcar nu ne doream să facem bani. Nu acesta era scopul. Scopul nostru era să ne vadă lumea”, a menționat el. Ulterior, a devenit rapid popular după ce o înregistrare a sa a fost distribuită online.

Participarea la „Românii au talent și „Vocea României”

Un moment definitoriu în cariera sa a fost participarea la emisiunea „Românii au Talent”, unde a impresionat juriul și publicul, ajungând până în finală și clasându-se pe locul trei.

În cadrul acestui concurs, Oleg a avut ocazia să cânte alături de Andra, una dintre cele mai apreciate artiste din România, împlinindu-și astfel un vis.

,,Eu scriam cereri să particip la „Românii au talent”, pentru că de mic urmăream emisiunea. Visam să mă vadă Andra. Trimiteam cereri, spuneam că vreau să particip, dar nimeni nu răspundea. Apoi, într-o zi, m-au sunat de la producție și mi-au spus să merg la preselecție. Ca de obicei, nu credeam că voi trece mai departe”, a declarat Oleg Spînu.

Oleg a subliniat faptul că participarea la acest concurs a reprezentat o oportunitate de a se face cunoscut la nivel național. „A fost o experiență extraordinară. Am învățat foarte multe lucruri, atât despre competiție, cât și despre mine. Deși am fost emoționat, am știut că trebuie să dau tot ce am mai bun”, a explicat tânărul interpret.

Recent, Oleg Spînu a participat și la „Vocea României”. A reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor. Alegând în cele din urmă să facă parte din echipa Irinei Rimes, și ea originară din Republica Moldova. Acesta a ajuns până la etapa semifinalelor, cucerind publicul.

A urmat o colaborare cu Andra

Tânărul artist a vorbit și despre colaborarea sa cu celebra Andra. Acesta a povestit cum a primit invitația de a merge în turneu împreună cu ea, moment care l-a emoționat. „Când Andra m-a invitat să mergem împreună în turneu, nu am crezut inițial. A fost cea mai mare bucurie din viața mea. A însemnat mult pentru mine, fiindcă Andra este o artistă de mare calibru. Iar oportunitatea de a cânta pe scenă alături de ea mi-a oferit o experiență de neuitat”, a declarat Oleg.

Acesta a adăugat că nu doar talentul său muzical a fost apreciat de Andra, ci și atitudinea sa autentică față de muzică și față de public.

Pierderea tatălui și relația cu mama sa

În plan personal, Oleg a traversat momente dificile: „Mă înțelegeam foarte bine cu tata. Dar s-a petrecut o situație mai neplăcută în familie. Încet, s-a îndepărtat de noi și la o ceartă a zis că vrea să ia o pauză. Mama a zis că dacă vrea asta, atunci pentru totdeauna. El a decis să plece”.

După divorțul părinților, relația cu tatăl său s-a răcit, iar decesul acestuia l-a afectat mult, determinându-l însă să devină mai puternic.

Despre mama sa a declarat că ea este totul pentru el: ,,Mama a făcut tot posibilul să ajung unde sunt. Aceasta îmi coordonează deocamdată evenimentele. În curând am 18 ani și totul va trece pe mine. Avem o relație foarte strânsă, nu suntem doar mamă-fiu, ci și buni prieteni”.

Provocări și planuri de viitor: Oleg Spînu continuă să își construiască drumul în muzică

În cariera sa, tânărul interpret s-a confruntat și cu provocări, inclusiv acuzații legate de neprezentarea la anumite evenimente. El a explicat că au existat situații neprevăzute care au dus la astfel de incidente, subliniind că nu ia avansuri pentru spectacole și că uneori apar întârzieri din motive independente de voința sa.

În prezent, își continuă studiile la Centrul de Excelență în Educație Artistică „Ștefan Neaga” din Chișinău și își propune să-și dezvolte în continuare cariera muzicală. Are în plan să lanseze mai multe piese muzicale și se vede cântând muzică jazz.

,,Visul cel mai mare al meu e să cânt mai multe piese în limba engleză și să fiu celebru în toată lumea”, a menționat Oleg Spînu.