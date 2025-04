Monden Mario Fresh își ține fanii în suspans, după ce s-a afișat cu o tânără misterioasă







Mario Fresh continuă să își țină fanii în suspans și evită să facă dezvăluiri legate de viața amoroasă. După despărțirea de Alexia Eram, artistul a decis să își țină viața personală departe de ochii publicului. Recent, el a fost surprins în prezența unei tinere, iar speculațiile nu au întârziat să apară.

Mario Fresh își ține fanii în suspans

Artistul a fost văzut în prezența blondinei Nadd Hu, însă acesta a negat că ar avea vreo legătură amoroasă între ei. După episodul respectiv, Mario Fresh a fost surprins în compania unei alte tinere.

Într-un podcast recent, Mario a vorbit deschis despre acest subiect, explicând că nu are iubită. Artistul a precizat că va discuta despre o relație doar atunci când va fi cazul.

„Eu am trecut prin toate momentele relației mele. Deci secretul, nu-l știu. Momentan, cred că se îmbină așa toate. Când o să mai am o relație, o să pot să vorbesc despre secretul unei relații sănătoase, dar atâta timp cât nu mai am relație, nu știu ce să zic”, a afirmat Mario Fresh în podcast-ul lui Virgil Ianţu.

Ar fi prietenă cu Nadd Hu

Mario Fresh s-ar fi afișat alături de prietena influenceriței Nadd Hu. Recent, tânăra ar fi ieșit dintr-o relație de lungă durată.

După separarea de Alexia Eram, artistul a mărturisit că ruptura s-ar fi produs în timp.

„Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut. Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine ori la ea. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, spunea el, potrivit Cancan.