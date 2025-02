Monden Moment emoționant la Românii au talent. Andra a izbucnit în lacrimi







Moment emoționant la Românii au talent. Marius Moldovan, un tânăr care muncește de la 12 ani și își crește singur frații, a impresionat tot juriul de la Românii au talent, de la Pro Tv, și a făcut-o pe Andra să-i dea Golden Buzz și să izbucnească în lacrimi.

Moment emoționant la Românii au talent

​Când era copil a locuit aproape 9 ani la un internat pentru că părinții lui munceau și nu aveau cum să aibă grijă de el. Apoi, părinții l-au scos de la internat pentru a îl trimite în sat să facă bani. La scurt timp, ei au murit, iar Marius Moldovan a fost nevoit să se descurge singur.

El și-a găsit alinarea în muzică. Acesta cânta în pădure în timp ce mergea la muncă. „Acolo în pădure oricum nu te aude nimeni ca să râde de tine și eu m-am apucat să cânt ca tăntălăul și de acolo a pornit toată treaba asta”, povestește Marius.

A mers 40 de kilometri pe jos pentru frații lui

Concurentul care i-a impresionat pe jurați cântă despre momentele neplăcute de la internat. Marius mai are 7 frați, iar el e cel mai mare. Cea mai mică soră are 9 ani și cel mai mic frate are 12 ani. După moartea părinților, a venit Protecția Copilului ca să îi ducă în centru de plasament pe cei doi. Marius nu a acceptat acest lucru pentru că nu a vrut ca aceștia să treacă prin ce a trecut el: foame, frig, bătaie, abuz.

Cei de la Protecția Copilului l-au învățat ce trebuie să facă pentru actele de adopție. A mers 40 de km pe jos din comuna lui până în Bistrița ca să facă actele pentru frații mai mici, ca să îi poată adopta. Juriul a fost impresionat de talentul și povestea lui de viață.

Jurații au fost impresionați

Marius Bobonete a spus că speră ca Marius Moldovan să câștige marele premiu. „Nu îți urez succes, îți urez să câștigi Românii au talent!”, i-a spus Mihai Bobonete concurentului.

„Marius, mi se pare că e mai mult decât muzică, e mai mult decât despre muzică, mai mult decât despre hip-hop. Ai trecut prin toate lucrurile astea, dar tu în continuare vezi soarele. Ai toate motivele să fii trist, dar tu ești extrem de vesel. Este incredibil. Tu ne-ai arătat prin momentul tău tot ce poate fi mai bun într-un om! (...) Eu vreau să îți spun un singur lucru. Să știi că acum 15 ani un hip-hopper a câștigat premiul cel mare. Atâta vreau să îți spun Și dacă ar fi să-l câștigi tu, eu aș fi extrem de fericit!”, a spus Andi Moisescu.

Andra i-a dat Golden Buzz în lacrimi lui Marius Moldovan. Artista a considerat că acesta merită să ajungă direct în semifinală.

„Bobo a zis că își dorește să câștigi Românii au talent. Andi la fel ți-a dorit și a zis că s-ar bucura. Poate îți scurtez eu drumul...măcar până în semifinală”, a spus Andra după care a apăsat butonul de Golden Buzz.