Olanda își asumă un rol central în eforturile internaționale de tragere la răspundere a Moscovei pentru agresiunea militară din Ucraina. Autoritățile de la Haga și-au exprimat disponibilitatea oficială de a deveni sediul viitoarei instanțe speciale dedicate acestui caz. Demersul, susținut puternic de Kiev și de aliații săi occidentali, are ca scop direct aducerea în fața justiției a înalților responsabili politici și militari din Federația Rusă, anunță EFE.

Guvernul olandez a transmis deja o notificare oficială către legislativul național, în care își manifestă intenția de a prezenta această propunere executivă în cadrul Consiliului Europei. Transmiterea formală a ofertei va avea loc în momentul în care structura juridică va deveni pe deplin operațională. Totuși, autoritățile olandeze au impus o condiție extrem de clară: toate costurile logistice, administrative și de securitate trebuie să fie acoperite integral de statele care participă la această inițiativă globală.

Această mișcare strategică vine ca reacție la solicitările repetate formulate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Prin acceptarea acestui rol, Olanda își confirmă încă o dată statutul de centru global al dreptului internațional, găzduind deja instituții fundamentale precum Curtea Penală Internațională și Curtea Internațională de Justiție.

Înființarea acestei noi structuri este considerată esențială pentru a acoperi un vid legislativ major. În prezent, Curtea Penală Internațională nu deține competențele necesare pentru a investiga sau judeca în mod direct crima de agresiune împotriva Ucrainei, din cauza unor limitări stricte prevăzute în Statutul de la Roma, documentul pe care se fundamentează activitatea CPI.

Până în acest moment, un grup format din 36 de state, alături de Uniunea Europeană, a semnat documentul cadru care reglementează funcționarea viitoarei curți de justiție. Deși guvernul de la Haga a confirmat că o locație potrivită a fost deja selectată pentru acest proiect, coordonatele exacte sunt păstrate sub un secret strict din motive evidente de securitate.

Propunerea înaintată de partea olandeză vizează o versiune optimizată și restrânsă a instanței. Aceasta înseamnă că pe teritoriul olandez nu va fi construit un centru de detenție și se va urmări reducerea la minimum a prezenței concomitente a persoanelor care beneficiază de regim special de protecție, cum sunt martorii cheie sau oficialii de rang înalt.

Reprezentanții executivului de la Haga au explicat că o infrastructură completă, care să includă spații proprii de arest, ar fi presupus demararea unui proiect masiv de construcție, dedicat exclusiv acestui scop, lucru care nu este fezabil în actualul format redus.

De remarcat este faptul că, în ciuda susținerii politice largi la nivel mondial pentru pedepsirea crimelor de război, până în prezent nicio altă țară nu s-a oferit să găzduiască acest viitor tribunal. Olanda rămâne, astfel, singurul stat care a făcut un pas concret și oficial în această direcție.