Rusia a decis blocarea temporară a punctelor feroviare de la granița cu Estonia și Letonia, o măsură confirmată oficial de liderii statelor baltice. În ciuda temerilor inițiale privind o posibilă intensificare a conflictului din regiune, oficialii de la Tallinn, Riga și Vilnius dau asigurări că această acțiune nu reprezintă un semnal de escaladare militară. Din contră, liderii europeni consideră decizia Moscovei drept o dovadă clară că sancțiunile economice impuse de Occident încep să își arate efectele profunde asupra Federației Ruse, informează EFE.

Anunțul a fost analizat în cadrul unei conferințe de presă comune desfășurate la Berlin, unde premierul eston Kristen Michal s-a aflat alături de președintele lituanian Gitanas Nauseda, președintele Letoniei, Edgars Rinkevics, și cancelarul german Friedrich Merz. În cadrul întâlnirii, oficialii au evaluat impactul deciziei luate de Kremlin de a suspenda, începând cu data de 1 iulie, transportul feroviar pentru persoane, vehicule și mărfuri la frontierele menționate.

„În acest moment, nu există o ameninţare imediată nici pentru statele baltice, nici pentru NATO”, a declarat premierul Estoniei, Kristen Michal, încercând să risipească speculațiile privind un pericol iminent de securitate pentru flancul estic al Alianței Nord-Atlantice.

Înalții oficiali europeni au explicat că infrastructura feroviară vizată de hotărârea Moscovei avea deja o activitate extrem de redusă. Situația este similară și în cazul Finlandei, unde conexiunile feroviare fuseseră deja oprite anterior printr-o decizie luată direct de autoritățile de la Helsinki. Astfel, utilitatea economică reală a acestor rute era minimă înainte de blocajul impus de ruși.

Conform șefului guvernului de la Tallinn, măsura adoptată de Vladimir Putin are în realitate un scop simbolic și de război hibrid. Michal a afirmat că este vorba de un pas făcut de Rusia pentru a "exercita o presiune psihologică".

Liderii baltici sunt de părere că izolarea economică a Rusiei avansează conform planurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene și al aliaților occidentali. Restricțiile severe încep să destabilizeze piața internă a Federației Ruse, generând disfuncționalități logistice majore.

„Cu toate acestea, noi continuăm să menţinem presiunea asupra Moscovei”, a reafirmat premierul eston, adăugând că „Planul pare să dea roade, deoarece obiectivul este de a întrerupe liniile de aprovizionare şi de a izola economic Rusia”. Din datele prezentate, Rusia se confruntă deja cu probleme legate de aprovizionarea cu combustibil şi cu penurii chiar şi în marile oraşe.

Spre deosebire de Estonia și Letonia, Lituania nu a fost inclusă pe lista statelor vizate de această suspendare a transporturilor pe calea ferată. Explicația rezidă în dependența logistică majoră a Rusiei de teritoriul lituanian, o vulnerabilitate pe care Moscova nu o poate ignora în acest moment.

Președintele lituanian, Gitanas Nauseda, a clarificat motivele pentru care țara sa nu se află în aceeași situație. „Motivul este că Rusia depinde de menţinerea unui flux relativ ridicat şi fluid de tranzit către (exclava rusă) Kaliningrad, iar acest lucru este posibil doar traversând teritoriul nostru”, a precizat președintele lituanian.

Deși Moscova deține opțiuni alternative pe apă, infrastructura maritimă actuală nu poate prelua volumul necesar de mărfuri. Nauseda a arătat că aceste posibilităţi sunt limitate, iar Rusia se confruntă în prezent cu dificultăţi majore în ceea ce priveşte utilizarea sau extinderea lor. În consecință, Vilniusul nu vede un motiv de alarmă generalizată: „Prin urmare, considerăm că este vorba de o decizie de natură tehnică şi nu trebuie să o interpretăm ca pe o pregătire pentru o nouă escaladare. Nu credem că este cazul”, a subliniat Nauseda.

Aceeași viziune moderată este împărtășită și de autoritățile de la Riga. Președintele Letoniei a minimalizat importanța strategică a gestului Moscovei, catalogându-l drept o adaptare forțată la noua realitate economică din regiune și nu ca pe o formă de agresiune directă.

Edgars Rinkevics a exprimat o opinie similară, afirmând că închiderea unei legături feroviare cu Estonia „se datorează în principal unor motive economice şi are o importanţă politică limitată, fără a constitui neapărat o provocare”. Pentru a argumenta acest punct de vedere, șeful statului leton a indicat că linia feroviară închisă este tocmai cea care avea cel mai mic volum de trafic. În încheiere, el a lansat un apel la calm către comunitatea internațională: Nu ar trebui să tragem concluzii exagerate cu privire la intenţiile Rusiei.