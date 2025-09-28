Obligațiile băncilor la rambursarea anticipată a creditului de către client

Legea este foarte clară cu privire la rambursarea anticipată a unui credit, iar băncile au mai multe obligații legat de acest lucru. Una dintre ele este acceptarea în orice moment a rambursării totale sau parțiale, potrivit legii.

Potrivit legii, un consumator poate decide să ramburseze oricând are posibilitatea creditul. Banca trebuie să accepte și să opreze reducerea costului creditului pentru perioada rămasă. Adică trebuie calculate dobânda și costurile aferente sumei rambursate. Nu există compensație sau penalitate pentru plata înainte de termen la cele ipotecare.

OUG 52/2016 prevede că banca nu are dreptul să perceapă nicio compensație, penalitate sau alt cost cu ocazia rambursării anticipate. În cazul creditelor de nevoie personale lucrurile stau diferit și se pot percepe astfel de costuri. La cele ipotecare, clientul poate alege să mențină rata lunară și scurtarea perioadei.

De asemenea poate opta pentru reducerea ratei lunare și menținerea perioadei. Iar ultima variantă este cea de reducerea ratei și scurtarea perioadei. Banca este datoare să vă informeze cu privire la aceste opțiuni. Acest lucru este prevăzut în lege. Mai exact, banca trebuie să informeze fără intârziere după ce a primit solicitarea, toate informațiile de mai sus, inclusiv cuatificarea clară a implicațiilor financiare.

Ba mai mult, la fiecare modificarea, banca trebuie să notifice asupra costurilor, dar trebui să predea li un nou grafic de rambursare. De altfel, aceasta nu poate prevede costuri noi, decât în anumite condiții, Este de asemenea interzis ca banca să vă perceapă orice comision pentru eliberarea documentelor necesare acestui proces.

Iar în 5 zile de la rambursarea creditului, banca trebuie să vă pună la dispoziție gratuit documentul care atestă acest lucru. În ceea ce privește soluționarea petițiilor, banca are la dispoziție 30 de zile pentru acest lucru. Iar dacă acest lucru nu se întâmplă, specialiștii spun că este cazul să sesizați ANPC.