Vârsta clienților, aspect esențial pentru băncile din România. De unde pot lua un credit cei care au peste 70 de ani

Accesul la un credit bancar nu depinde doar de venitul lunar sau de istoricul financiar, ci și de vârsta solicitantului. Chiar și persoanele cu venituri stabile pot fi afectate de limitele impuse de bănci pentru rambursarea unui credit de nevoi personale sau ipotecar. Conform BCR, vârsta mediană a persoanelor care dețin credite de consum este de 46 de ani. În rândul celor care au atât credite de consum, cât și credite ipotecare active, vârsta mediană scade la 40 de ani.

În cazul debitorilor care dețin mai multe credite de consum, aceasta se situează la 45 de ani. Din cauza cerințelor impuse de bănci, mulți români întâmpină probleme în a accesa un credit și sunt nevoiți să apeleze la alte variante de împrumut. În astfel de situații, aceștia se îndreaptă spre IFN-uri.

Vârsta minimă pentru accesarea unui credit de la Banca Transilvania este 18 ani, iar cea maximă la finalul perioadei de rambursare este de 65 de ani. Pentru pensionari, limita poate fi extinsă până la 70 de ani, dacă veniturile provin din pensii. Finalul perioadei de creditare se consideră momentul achitării ultimei rate, conform informațiilor disponibile pe site-ul unității bancare.

Această bancă a în calcul și vechimea în muncă, atât totală, cât și cea la actualul angajator, pentru a evalua stabilitatea financiară a solicitantului.

În cazul CEC Bank, vârsta minimă pentru a solicita un credit este 18 ani, iar cea maximă la finalul perioadei de rambursare este 70 de ani pentru creditele de nevoi personale. De asemenea, ce care vor să ia un credit ipotecar de la această bancă trebuie să știe că limita de vârstă este de 75 de anu Aceleași limite se aplică și codebitorilor.

Veniturile luate în calcul pot fi cele ale solicitantului și ale membrilor familiei, în funcție de tipul creditului. Codebitorii pot fi membri ai familiei care locuiesc împreună cu clientul, rude de gradul I sau persoane fizice fără grad de rudenie care locuiesc împreună cu clientul, în funcție de tipul creditului și de garanțiile oferite, conform datelor disponibile pe pagina oficială a băncii.

La Raiffeisen Bank, vârsta minimă pentru a contracta un credit este, de obicei, de 21 de ani, iar vârsta maximă la finalul perioadei de creditare este de 63-65 de ani, în funcție de produsul bancar, cum ar fi creditele ipotecare sau de refinanțare.

Pentru un credit la ING Bank, vârsta minimă este de 18 ani, iar vârsta maximă la finalul creditului nu trebuie să depășească 70 de ani. Acestea sunt condiții generale; specificul fiecărui produs (credit de nevoi personale, ipotecar, etc.) și situația financiară a clientului pot influența decizia finală de acordare a creditului.

La BCR, solicitantul trebuie să aibă cel puțin 18 ani pentru a putea accesa un credit. Limitele maxime de vârstă la finalul perioadei de rambursare diferă în funcție de statutul financiar: pentru salariați, femeile pot contracta credite până la 63 de ani, iar bărbații până la 65 de ani. Pensionarii beneficiază de o limită extinsă, putând accesa împrumuturi până la 75 de ani.

Gradul de îndatorare arată cât din venitul lunar al unei persoane este folosit pentru plata creditelor. În România, Banca Națională limitează acest procent la 40% pentru creditele în lei, 45% pentru creditele ipotecare destinate achiziției primei locuințe și 20% pentru creditele în valută, cu o excepție de 25% pentru prima locuință.