Actualitate

Oamenii de afaceri români care nu-și riscă banii la poker. Care este motivul adevărat

Oamenii de afaceri români care nu-și riscă banii la poker. Care este motivul adevărat
Din cuprinsul articolului

Ionel Anton, supranumit ”regele cartoforilor” a povestit la un podcast care sunt oamenii de afaceri români care nu ar juca niciodată poker. De altfel, acesta a explicat și care este motivul real pentru care aceștia nu ar intra într-un cazinou.

Banii ca banii, dar oamenii de afaceri români nu știu să piardă

Românul care a câștigat peste 2 milioane de dolari din jocurile de noroc a spus cine sunt românii cu bani care nu ar intra într-un cazinou. Asta chiar dacă sunt afaceriști internaționali care au pus bazele companiilor lor din poker.

Dan Șucu nici nu vrea să audă de poker. Frații Pavăl nu au jucat niciodată, dar nici nu vor. Chiar dacă sunt matematicieni. Proprietarul Spotify este jucător de poker și cu banii de acolo a creat asta. Oamenii care nu suportă să piardă nu sunt jucători. Trebuie să înveți să pierzi ca să câștigi”, a spus Ionel Anton.

Femeile, mai abile la jocurile de noroc

Lumea jocurilor de noroc nu este tocmai frecventată de femei. Cu toate acestea, Ionel Anton a spus că acelea care sunt, au foarte mult noroc și minte.

Poker

”Atmosfera de cameră năclăită de fum și cu alcool nu e neapărat pentru o femeie. O femeie care intră într-o astfel de cameră își declina statutul în ochii societăți ca fiind unul jos. Eu am cunoscut femei care erau ca nivel de joc peste 90% dintre bărbații care jucau poker de succes. Până și campioana mondială era o femeie, absolventă de Harvard. Super jucătoare”, a explicat acesta.

Avantajul asupra bărbaților

Pe de altă parte, jucătorul a explicat că sexul frumos are un mare avantaj. ”Femeile au un avatanj asupra jucătorilor de poker. Că dacă intri după 7 zile la o masă de poker unde sunt numai bărbați, aceștia vor fi instant atenți la figura femeii.

Ca atare nu joacă la capacitate maximă pentru că își doresc ca ea să stea cât mai mult la masă. Jucătorii de poker sunt cei mai darnici iubiți din lume”.

