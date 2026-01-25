Trucurile folosite de cazinouri pentru a câștiga munți de bani. Cum e țesută plasa în care sunt prinși jucătorii

„Casino”, celebrul film din 1995, regizat de Martin Scorsese, cu Robert De Niro și Joe Pesci în prim-plan are la bază o poveste reală. „Casa câștigă întotdeauna”, este una dintre replicile lui De Niro, administrator unui cazinou din Las Vegas.

Regulile de bază, folosite de proprietari, în anii '70, atunci când se petrece acțiunea, au rămas în picioare. „Casa câștigă întotdeauna”. Dar cum ne păcălesc cazinourile să pierdem atât de mulți bani? Cum îi fac pe oameni altfel raționali, care muncesc din greu pentru veniturile lor și iau decizii financiare raționale în fiecare zi, să arunce mari sume de bani, pe jocurile de noroc?

Răspunsul scurt este că fiecare aspect al unui cazinou, de la covoare până la tavane și tot ce se află între ele, este conceput pentru a-i determina pe jucători să ia decizii care sunt împotriva propriului interes.

Cazinourile folosesc sunete, lumini și design pentru a crea un mediu care este primitor. Sunt folosite tentații precum iluzia unor câștiguri mari frecvente pentru a convinge că există șansa îmbogățirii, dacă jocul continuă. Sunt oferite mâncare și băutură, pentru a menține atmosfera ospitalieră.

Sunt folosite jetoane, nu bani reali

Când dublezi la masa de blackjack sau faci all-in în timpul unui joc de Texas Hold 'em, joci cu bani reali. Numai că nu se simte așa, pentru că ți-ai schimbat banii în mici discuri colorate reprezentând moneda reală.

Este mult mai ușor să pariezi mult cu jetoane decât bani reali și nici pierderile nu par să usture atât de mult. Multe cazinouri permit folosirea cardurilor, care pot fi folosite în jocurile digitale, oferind încă o modalitate de a disocia jocurile de noroc de cheltuirea banilor reali.

Nu există ceasuri

Nu vei vedea niciodată un ceas într-un cazinou. Administratorii vor să pierzi noțiunea timpului, fără să acorde atenție orelor petrecute sau orei din zi sau din noapte, așa că vei continua să-ți încerci norocul. Dacă doriți să aflați ora, aveți încredere în propriul ceas sau telefon.

Alcoolul gratuit curge în valuri

Consumul excesiv de alcool este cel mai bun lucru care se poate întâmpla în ceea ce privește un cazinou. Băutura reduce inhibițiile și întunecă judecata, astfel încât alcoolul este servit non-stop, livrat direct jucătorilor care stau la mesele de cărți, la aparatele de sloturi sau în fața ecranelor de curse de cai. În majoritatea cazurilor, băutura este gratuită.

Cazinourile sunt concepute în mod intenționat pentru a fi labirintice. Nu există culoare drepte care să conducă la ieșiri.

În schimb, căile curbate și secțiunile de joc amplasate strategic sunt menite să atragă atenția în timp ce vă plimbați, convingându-vă să vă opriți și să intrați la o rundă de ruletă sau să investiți la păcănele, când erați inițial în drum spre toaletă sau chiar pe ieșire.

Este restricționată vederea către stradă, către lumea exterioară

Odată ce treci prin ușile opace ale unui cazinou nu poți spune ce oră din zi este fără a consulta un ceas sau un telefon.

Cazinourile își mențin interioarele luminate la fel, atât ziua, cât și noaptea, și au adesea un decor care te face să simți că este o oră potrivită pentru a fi treaz, cum ar fi covoare viu colorate și chiar tavane pictate pentru a arăta ca cerul zilei.

sursa: businessinsider.com