Cei mai mari mâncăcioși din lume. Concursuri nebune, unde mâncarea e devorată în timp record

Concursurile de mâncare au fani în toată lumea și adună participanți care sunt în stare să realizeze performanțe ireale în timp foarte scurt. Iată câteva cazuri de provocări la care campionii au apucat tot ce au găsit pe masă.

Leah Shutkever, o concurentă din Marea Britanie, a stabilit acest record în 2022. Ea a devorat 19 nuggets de pui în 60 de secunde în cadrul emisiunii italiene Lo Show Dei Record, difuzată de Guinness World Records. De asemenea, ea deține recordul pentru cele mai multe nuggets de pui mâncate în trei minute, cu 0,77 kilograme.

Chiar și unii concurenți de la întrecerile culinare sunt cunoscuți pentru faptul că respectă restricții alimentare. Mike Jack, un participant la aceste provocări, din Canada, a doborât mai multe recorduri în ceea ce privește alimentele de origine vegetală, inclusiv cel mai rapid timp pentru a mânca o salată verde – a avut nevoie de doar un minut și 31,053 secunde, în 2021.

Unele performanțe legate de mâncare necesită aventurarea în cele mai extreme zone ale gustului. În 2022, americanul Greg Foster a mâncat 10 ardei iuți Carolina Reaper în 33,15 secunde. Un asemenea ardei este ieșit din comun din cauza iuțelii și nu poate fi tolerat de oamenii normali. Simpla atingere lasă o usturime persistentă pe limbă sau pe mână.

În 2018, americanca Michelle Lesco a consumat o cantitate record de 2.448 de grame de maioneză în trei minute. Aceasta echivalează cu aproximativ 3,5 borcane.

Isaac Harding-Davis din Australia a mâncat 806 grame, sau mai mult de două cutii, de înghețată Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake într-un minut, în 2017. Potrivit Guinness World Records, el a doborât recordul în ciuda faptului că „a suferit simptome ușoare de înghețare a creierului”.

În 2014, Philip Joseph Santoro a reușit să mănânce o gogoașă cu jeleu în 11,41 secunde, cu mâinile la spate. Deși sună murdar, performanța lui Santoro a fost surprinzător de curată (nu a fost permis să-și lingă buzele).

Mâncător profesionist, Andre Ortolf, a doborât un record mondial în 2017, consumând 483 de grame (sau mai mult de o jumătate de kilogram) de supă în 30 de secunde. El a doborât și recorduri pentru consumul de alimente care nu se digeră la fel de ușor, precum ketchup, muștar și suc de lămâie.