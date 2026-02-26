Oamenii codificau informații înaintea scrierii cunoscute. Dovezi legate de modul în care comunicau în urmă cu 40.000 de ani

Simboluri gravate pe artefacte vechi de peste 40.000 de ani ar putea reprezenta un precursor al scrierii, potrivit unor cercetări recente citate de CNN. Studiul sugerează că oamenii moderni timpurii aveau capacitatea cognitivă de a codifica informații complexe cu mult înaintea apariției sistemelor de scriere cunoscute.

Cercetătorii au examinat 260 de artefacte descoperite în Alpii Șvabi, în sud-vestul Germaniei. Obiectele, realizate din fildeș, os și corn, datează din perioada cuprinsă între 34.000 și 45.000 de ani în urmă. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences.

Prin metode asistate de calculator, oamenii de știință au analizat aproximativ 3.000 de semne geometrice. Printre acestea se numără cruci, puncte, crestături și linii dispuse în secvențe repetitive.

Analiza a indicat că marcajele prezintă un nivel de complexitate structurală comparabil cu proto-cuneiforma. Acest sistem a apărut în Mesopotamia în urmă cu aproximativ 5.300 de ani și a evoluat ulterior în scrierea cuneiformă, considerată primul sistem de scriere cunoscut.

Cercetătorii au explicat că asemănarea a fost neașteptată. Unele figurine prezintă un grad de complexitate apropiat de sistemele timpurii de proto-scriere, în ciuda diferenței uriașe de timp dintre ele.

Numeroase simboluri apar pe figurine reprezentând animale precum mamuți, lei, urși și cai. Unele obiecte prezintă hibrizi om-leu, ceea ce sugerează o posibilă semnificație simbolică sau ritualică.

Analiza a arătat și existența unor tipare constante. Crucile sunt întâlnite pe figurinele de animale și pe unelte, însă lipsesc de pe figurinele umane. Cercetătorii consideră că această diferență ar putea reflecta convenții culturale sau tabuuri ale comunităților preistorice.

Semnificația exactă a simbolurilor rămâne necunoscută. Teoriile anterioare au sugerat că acestea ar putea reprezenta numărători legate de vânătoare, calendare lunare sau semne ritualice.

Specialiștii subliniază că aceste simboluri nu reprezintă scriere în sens modern. Totuși, ele demonstrează că oamenii timpurii aveau capacitatea mentală de a codifica informații vizual.

Experți independenți, care nu au participat la studiu, consideră că marcajele nu par simple elemente decorative. Tiparele repetitive indică transmiterea unei informații structurate.

Cercetarea pune sub semnul întrebării ideea că scrierea ar fi apărut brusc în Mesopotamia antică și sugerează o istorie mult mai profundă a comunicării simbolice.

Viitoare descoperiri ar putea clarifica semnificația acestor simboluri. Până atunci, rezultatele evidențiază nivelul avansat al oamenilor moderni timpurii din Europa.

Studiul adaugă noi dovezi că societățile din Epoca de Piatră erau cultural avansate. Mai degrabă decât „oameni ai peșterilor”, acești strămoși ar fi avut abilități cognitive surprinzător de apropiate de ale oamenilor moderni.