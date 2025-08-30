Monden O starletă din showbiz se mărită în închisoare: Am zile în care plâng







Gabriela Cristoiu, cunoscută în trecut pentru aparițiile ei în emisiunea lui Dan Capatos, se confruntă cu o serie de obstacole greu de imaginat: tatăl copilului ei este închis, iar mama sa a refuzat să mai aibă contact cu ea de ani de zile. „Am zile în care plâng”, a spus ea.

Astfel, Gabriela a rămas singură, asumându-și întreaga responsabilitate pentru creșterea fiului său. „Îmi este foarte greu să îmi cresc copilul singură. Am zile în care plâng și simt că cedez, dar trebuie să îmi revin pentru că știu că el depinde strict de mine”, a declarat Gabriela.

Bruneta în vârstă de 37 de ani a intrat într-un rol complet nou: cel de mamă singură. Lipsa sprijinului din partea familiei o obligă să se descurce fără ajutor, iar problemele financiare și emoționale sunt un test permanent.

În ciuda acestor dificultăți, Gabriela reușește să se organizeze, sprijinită de tatăl copilului și de familia acestuia, chiar și de după gratii.

„Este incredibil cum o persoană străină face mai mult pentru mine și pentru cel mic decât face propria mamă”, a mai spus ea.

Tatăl copilului, deși se află în închisoare, încearcă să fie prezent în viața familiei sale. Telefonul zilnic, scrisorile și micile atenții, precum brățările realizate manual, mențin o legătură afectivă vie între tată și fiu. Gabriela spune că fiecare gest al bărbatului o emoționează profund:

„Timpul este diferit, banii sunt diferiți decât în libertate. Dacă în viața reală era un om de afaceri, acum împletește brățări, îmi sfâșie inima de câte ori le primesc”, mărturisește ea.

Viața lor este o combinație de provocări emoționale și logice. Bărbatul se află în regim închis, într-o cameră cu 20 de deținuți, iar Gabriela trebuie să gestioneze singură toate responsabilitățile casnice și parentale.

Pe lângă lipsa sprijinului, aceasta a trecut și printr-o depresie postnatală intensă. Presiunea de a fi mamă singură, combinată cu izolarea familială, i-a provocat momente dificile:

„Am avut depresie postnatală și când am crezut că am scăpat a venit acest necaz. Mă trezeam noaptea și nu mai aveam somn și îmi bătea inima atât de tare că simțeam că sunt pe ultimul drum. Nu pot să îmi permit să nu fiu responsabilă cât timp cel mic depinde exclusiv de mine”, a povestit Gabriela.

Cu toate acestea, ea afirmă că nu a avut gânduri negre, ci doar un sentiment copleșitor de responsabilitate și dorința de a face tot ce este mai bine pentru fiul ei.

Cea mai surprinzătoare decizie a Gabrielei Cristoiu este că se va căsători cu tatăl copilului chiar în închisoare.

„Poate că un sacrificiu pe care îl fac în acest moment, să spunem, este că o să mă căsătoresc la penitenciar cu tatăl copilului. Nu m-aș fi gândit niciodată că mă voi căsători și în niciun caz nu că se va întâmpla într-o închisoare. Îmi pregătesc rochia de mireasă”, a declarat Gabriela pentru Cancan.

Ea recunoaște că această decizie este neobișnuită, dar consideră că este cea mai bună alegere pentru bunăstarea copilului și pentru menținerea legăturii de familie. În plus, Gabriela a eliminat din viața sa orice persoană toxică și se concentrează pe prietenii adevărați și pe credință, care îi oferă sprijin emoțional și puterea de a merge mai departe.