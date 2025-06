Justitie O româncă va conduce baroul de avocați din Anglia și Țara Galilor







Avocata a câștigat încrederea a peste 200.000 de colegi de profesie. Dana Denis-Smith s-a născut în Agnita, județul Sibiu. Iar cariera și-a început-o ca jurnalist la Rondul de Sibiu. A făcut studii la London School of Economics. A devenit avocat în cadrul uneia dintre cele mai mari firme internaționale.

Avocata va fi președintele Law Society, organizație cu 200.000 de membri

La finele aceste săptămâni a fost aleasă vicepreședinte a Law Society of England and Wales, organizația profesională care reprezintă peste 200.000 de avocați din Anglia și Țara Galilor. Sibianca va prelua în 2027 poziția de președinte al organizație. Este prima româncă și a opta femeie ce va ocupa această funcție de prestigiu internațional. Baroul are o istorie de 200 de ani.

Organizația a anunțat oficial alegerea româncei. Aceasta, conform Law Society, a spus că este încântată să fie „ aleasă și să contribui la o profesie juridică mai incluzivă și inovatoare. Împreună vom susține valorile esențiale ale avocaturii – accesul la justiție, statul de drept și sprijinul pentru comunități”.

Spirit de justițiar din liceu

Pe contul său de LinkedIn, Dana Denis-Smith a spus că: “Visez la un viitor în care toți avocații să poată prospera și să aibă cariere lungi și de succes. Nestingheriți de angajamentele familiale, vârstă sau rasă. Dacă suntem egali în fata legii, să fim egali în lege”.

În 2010, Dana Denis-Smith a fondat Obelisk Support. Este o companie care oferă servicii juridice. Prin această inițiativă au fost deschise noi oportunități pentru sute de femei care au revenit în carieră după concedii de maternitate. Încă din liceu și-a dat seama că dacă luptă și se implică poată fi câștigătoare. Prima luptă a câștigat-o luptând cu sistemul din educație din România.

Avocata, distinsă cu Ordinul Imperiului Britanic

Avocata a povestit cum și-a dat seama că are spirit de justițiar pe LinkedIn: "Mă pregăteam să dau bacalaureatul în limba engleză. Deși în orașul meu nu se preda engleza. Am învățat în doi ani cât alții în doisprezece. Și am convins școala, citând legea educației, să-mi organizeze o comisie specială de examen. Aceasta a fost perioada în care a apărut spiritul meu de luptătoare. Și totul a pornit de la nevoia de a înțelege schimbarea prin care trecea România". Sibianca a fost inspirată tot timpul de tenacitatea cu care părinții săi și-au susținut toți cei trei copii în demersurile lor.

Sibianca s-a remarcat după ce a înființat în urmă cu un deceniu „First 100 Years”, o campanie națională de documentare și celebrare a centenarului prezenței femeilor în profesia juridică. În 2024, a primit Ordinul Imperiului Britanic (OBE), o recunoaștere rară și extrem de onorantă pentru contribuțiile sale în domeniul egalității de gen, scrie oradesibiu.