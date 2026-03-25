Românca Liliana Hristache a cucerit Franța: Al doilea mandat de viceprimar la Montreuil

Franța. Sursa foto: Pixabay
Liliana Hristache, o româncă în vârstă de 46 de ani, a fost reconfirmată în funcția de viceprimar al orașului Montreuil, marcând astfel al doilea mandat consecutiv într-o administrație locală din apropierea Paris. Anunțul a fost făcut chiar de ea pe Facebook.

Liliana Hristache, reconfirmată în funcția de viceprimar

Numirea vine în urma alegerilor locale în care lista de stânga condusă de primarul Patrice Bessac a obținut un scor de peste 57% din voturi. Liliana Hristache a candidat din partea formațiunii ecologiste, parte a acestei alianțe politice.

După oficializarea funcției, aceasta a transmis un mesaj public în care a descris momentul drept unul definitoriu pentru parcursul său: „Un moment gravat pentru totdeauna în viața mea. Numită oficial Adjunct al Primarului (...) pentru primire, integrare și acces la drepturi”. Ea a mulțumit, totodată, pentru încrederea acordată de conducerea administrației locale.

O poveste atipică

Povestea Lilianei Hristache este una atipică pentru scena politică franceză. Născută în România, într-o familie modestă, aceasta a ajuns în Franța în anul 2004, în căutarea unui trai mai bun. Primii ani au fost dificili, fiind marcați de lipsuri și de traiul în condiții precare, inclusiv într-o tabără improvizată din regiunea Seine-Saint-Denis.

Attila Cseke: UDMR își menține poziția în coaliție și nu va ieși de la guvernare
Imaginea de colecție pe care Mirabela Grădinaru o are de la Casa Albă

În timp, implicarea în activități sociale i-a schimbat direcția. Contactul cu organizații care sprijineau integrarea comunităților vulnerabile a deschis drumul către un rol activ în societate. A început ca mediator școlar, contribuind la integrarea copiilor proveniți din medii defavorizate în sistemul educațional francez.

A fondat o asociație pentru persoanele marginalizate

Ulterior, a fondat o asociație dedicată sprijinirii persoanelor marginalizate, concentrându-se pe accesul la educație, locuințe și piața muncii. Activitatea sa a fost remarcată la nivel local, iar în 2020 a făcut pasul către politică, fiind aleasă consilier municipal.

În actualul mandat de viceprimar, Liliana Hristache are responsabilități în domenii esențiale precum integrarea, accesul la servicii și relația cu comunitățile locale. Reconfirmarea în funcție consolidează poziția sa în administrația orașului și reflectă susținerea de care se bucură în rândul alegătorilor.

22:13 - Românca Liliana Hristache a cucerit Franța: Al doilea mandat de viceprimar la Montreuil
