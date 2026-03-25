Jean Vișan, ales în fruntea Romsilva. Mandatul noului director se va încheia în 2029

Jean Vișan a fost numit director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, mandatul său urmând să se întindă până în august 2029. Decizia a fost luată miercuri, 25 martie, de Consiliul de Administrație, după un proces de selecție considerat transparent de oficialii instituției. Recent, ministrul Mediului a anunțat că vor exista schimbări majore la nivelul instituției .

Procedura, începută pe 12 ianuarie 2026, a atras 13 candidați. Dintre aceștia, opt au îndeplinit condițiile inițiale și au intrat pe lista lungă.

„Comisia de selecție a directorului general a alcătuit lista scurtă formată din cinci persoane, iar în urma evaluării scrisorilor de intenție și a interviurilor a stabilit un clasament final, înaintat Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva”, arată reprezentanții instituției.

Jean Vișan, în vârstă de 49 de ani, este inginer silvic și doctor în silvicultură la Universitatea „Transilvania” din Brașov. El deținea deja funcția de director general provizoriu din august 2025 și are o experiență vastă în administrația forestieră, ocupând anterior mai multe funcții de conducere la Romsilva și Direcția Silvică Buzău.

„Este o onoare să conduc Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, însă și o mare responsabilitate, mai ales într-o perioadă plină de provocări”, a declarat Vișan.

Romsilva administrează peste 3,1 milioane hectare de păduri de stat și oferă servicii silvice pentru alte 1,1 milioane hectare aflate în proprietate privată, toate pădurile de stat fiind certificate conform standardelor internaționale de management forestier.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a explicat că reorganizarea este necesară atât pentru deblocarea unei noi tranșe de finanțare, cât și pentru creșterea eficienței instituției. Directorii direcțiilor regionale vor fi numiți prin concurs, vor semna contracte de mandat și vor fi evaluați anual pe baza unor indicatori financiari și nefinanciari. Aceștia includ profitul raportat la suprafață, timpul de recuperare a creanțelor, implementarea proiectelor de regenerare forestieră, parteneriatele cu comunitățile locale și răspunsul la cererile pentru lemn de încălzire.

Reforma prevede și măsuri pentru combaterea ilegalităților și recuperarea prejudiciilor, cu obligația ca în 90% din cazuri constatate să se inițieze acțiuni în justiție. Supravegherea pădurilor va fi consolidată prin sisteme video și programe anuale de regenerare și întreținere, iar planurile de investiții vor trebui realizate în proporție de minimum 80%.

„Această reformă este rezultatul unei munci de peste șase luni și ar trebui să conducă la o protecție mai bună a pădurilor și la o gestionare echilibrată a resursei lemnoase din România”, a declarat Diana Buzoianu.