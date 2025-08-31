Social O plantă banală ar putea ajuta la controlul colesterolului







Colesterolul ridicat, cunoscut și sub numele de hipercolesterolemie, afectează aproximativ 86 de milioane de adulți cu vârsta de peste 20 de ani, iar aproximativ 7% dintre copiii și adolescenții americani cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani au colesterolul ridicat.

Colesterolul ridicat este un factor de risc major pentru bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale, iar intervențiile legate de stilul de viață, cum ar fi o dietă nutritivă, exercițiile fizice, somnul adecvat și renunțarea la fumat, sunt importante pentru a gestiona și a reduce nivelul colesterolului.

Rozmarinul, sau Rosmarinus officianlis L., este bogat în antioxidanți, aderă la dieta mediteraneană și se asociază perfect cu uleiul de măsline extravirgin, o grăsime nesaturată bogată în grăsimi mononesaturate care poate ajuta la creșterea colesterolului HDL și la scăderea colesterolului LDL.

Rozmarinul este bogat în antioxidanți, care luptă împotriva inflamației și a stresului oxidativ din organism, ajutând în cele din urmă la prevenirea oxidării dăunătoare a colesterolului rău, LDL.

Un mic studiu a constatat că participanții care au luat cea mai mare doză (10 g) au avut niveluri LDL semnificativ mai scăzute și niveluri mai ridicate de HDL datorită proprietăților antioxidante ale rozmarinului. Sunt necesare mai multe studii pentru a determina efectele sale, dar utilizarea rozmarinului în mâncarea dumneavoastră poate cu siguranță să sporească nutriția, să diminueze nevoia de grăsimi adăugate și să adauge culoare și aromă.

Aderarea la dieta mediteraneană are factori cardioprotectori, inclusiv creșterea colesterolului HDL. Acest stil alimentar este bogat în fructe, legume, leguminoase, nuci, semințe, ulei de măsline extravirgin, pește gras și ierburi și condimente precum rozmarin, oregano, busuioc, scorțișoară, ghimbir și multe altele. Folosirea rozmarinului în mâncărurile tale ajută la creșterea puterii nutritive, adaugă antioxidanți, fibre și aromă.

Uleiul de măsline extravirgin este un ulei de origine vegetală bogat în polifenoli și grăsimi mononesaturate, despre care s-a demonstrat că ajută la creșterea nivelului de HDL și la scăderea celor de LDL.

Înlocuirea untului, margarinei, maionezei și a grăsimilor lactate cu ulei de măsline poate reduce riscul de boli de inimă la unele persoane. Kristy Del Coro, M.S., RDN, LDN, nutriționist culinar și dietetician nutriționist înregistrat, sugerează folosirea rozmarinului pentru a face ulei de măsline infuzat cu rozmarin pentru a crește aportul de acizi grași mononesaturați.

Alte modalități de a susține colesterolul ridicat includ menținerea unei greutăți sănătoase, implementarea exercițiilor fizice regulate, limitarea alcoolului și evitarea fumatului.

Încorporarea în dieta dumneavoastră a alimentelor pe bază de plante, cum ar fi fructele, legumele, nucile, semințele, leguminoasele, cerealele integrale și ierburile, este esențială pentru gestionarea colesterolului.

Rozmarinul, în mod specific, poate ajuta la susținerea unui colesterol sănătos datorită proprietăților sale antioxidante, asocierii culinare frumoase cu uleiul de măsline extravirgin și versatilității. Experimentați cu această plantă robustă și bucurați-vă de savoarea, culoarea și aroma sa, care vă vor ridica cu siguranță nivelul preparatelor, potrivit yahoo.com.