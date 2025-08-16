Actualitate Obiceiurile de weekend legate de o nouă tendință în tulburările de somn: „apneea socială”







Cercetătorii de la Universitatea Flinders au identificat „apneea socială” ca o nouă problemă de sănătate legată de somn, referindu-se la creșterea severității apneei obstructive de somn (AOS) în weekend, determinată de stilul de viață și de obiceiurile neregulate de somn.

Studiul, publicat în American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, a constatat o creștere constantă și semnificativă a severității AOS în weekend. Cercetarea, care a analizat datele a peste 70.000 de persoane din întreaga lume, a arătat că participanții aveau o probabilitate cu 18% mai mare de a suferi de AOS moderată până la severă în weekend (sâmbătă), comparativ cu mijlocul săptămânii (miercuri).

Modificările programului de somn, cum ar fi statul până târziu sau dormitul prelungit în weekend, au agravat apneea de somn. Dormitul cu 45 de minute sau mai mult în plus în weekend a crescut riscul de agravare a apneei de somn cu 47%.

Bărbații erau cu 21% mai predispuși să fie afectați, față de o creștere de 9% în cazul femeilor. Adulții mai tineri (sub 60 de ani) prezentau un risc cu 24% mai mare în weekend, comparativ cu 7% în cazul celor cu vârsta de 60 de ani și peste.

Studiul subliniază necesitatea evaluărilor somnului pe mai multe nopți și a abordărilor personalizate în diagnostic și tratament. Bazarea pe o singură noapte de studiu al somnului poate omite variații importante, ceea ce duce la subdiagnosticarea sau clasificarea eronată a gravității AOS.

Pentru a combate apneea socială, profesorul Eckert recomandă menținerea unei rutine regulate de somn, păstrarea aceluiași program pe tot parcursul săptămânii și al weekendului, utilizarea terapiei prescrise pentru AOS chiar și în weekend și culcarea atunci când apare senzația de somnolență.

AOS este o tulburare de somn frecventă, care afectează aproximativ un miliard de oameni la nivel global, cauzată de colapsul repetat al căilor respiratorii în timpul somnului. Netratată, crește riscul de boli de inimă, diabet, declin cognitiv, depresie și chiar deces. Persoanele preocupate de calitatea somnului ar trebui să discute cu medicul de familie, potrivit medicalxpress.com.