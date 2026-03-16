O parapantă cu motor s-a prăbușit în Bihor. Pilotul și o tânără de 19 de ani au murit

Accident Bihor parapanta. Sursă foto: Facebook
Un accident grav s-a produs duminică seară în localitatea Olosig, din județul Bihor, unde o parapantă cu motor s-a prăbușit pe un câmp. Cele două persoane aflate la bord, pilotul și pasagera, au murit în urma impactului. „La sosirea forțelor de intervenție, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator”, a anunțat ISU Bihor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor a fost alertat duminică, 15 martie, în jurul orei 18:55 cu privire la prăbușirea parapantei motorizate în care se aflau două persoane. Aparatul de zbor a căzut pe un teren agricol din apropierea localității Olosig. La scurt timp după sosirea echipajelor de intervenție, salvatorii au constatat că victimele nu se mai aflau în parapantă și prezentau semne de stop cardio-respirator.

Pentru intervenție au fost trimise de urgență două echipaje de pompieri din cadrul Stației Săcueni, care au ajuns la fața locului cu o autospecială de intervenție și ambulanța SMURD a subunității.

De asemenea, la intervenție au participat echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Victimele erau un bărbat de 52 de ani, pilotul parapantei, și o tânără de 19 ani care se afla în calitate de pasageră.

Accident Bihor parapanta. Sursă foto: Facebook

Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat

După evaluarea victimelor, echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse de salvatori, viața celor două persoane nu a mai putut fi salvată.

Medicii au fost nevoiți să declare decesul atât în cazul pilotului, cât și al tinerei de 19 ani.

Poliția din Bihor a deschis o anchetă

După producerea accidentului, polițiștii au început o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Județean al Poliției Transporturi Bihor sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei și împrejurărilor producerii tragicului eveniment”, a declarat Poliția.

