O nouă lumină UV ar putea contribui la oprirea viitoarelor pandemii

Oamenii de știință formulează deja planuri de combatere a următorului virus important, la cinci ani după ce COVID-19 a apărut pentru prima dată în Statele Unite. Un potențial remediu? Far-UVC este un tip unic de lumină ultravioletă, potrivit CBS News.

Lumina Far-UVC are o lungime de undă mai mică decât lumina UVC convențională, care poate fi periculoasă pentru oameni. Acest lucru implică faptul că poate elimina germenii și virușii din aer fără a vă afecta pielea sau ochii.

„Lumina UV nu este foarte preocupată de specificul dacă este un virus sau o bacterie. În esență, le poate ucide pe toate”, a declarat David Brenner, fizician la Universitatea Columbia.

Far-UVC este în prezent investigată în locații precum un centru de reabilitare al spitalului Mount Sinai, o clinică stomatologică de la Columbia și un club de noapte din Boston.

Pentru a evalua cât de eficient funcționează lumina în viața reală, cercetătorii folosesc camere dedicate. Înainte și după utilizarea luminii, ei pot măsura cantitatea de virus din aer și pot regla umiditatea și ventilația în camere. Brenner a declarat pentru CBS News: „Aș spune că dezvoltarea a fost lentă și constantă”.

Deși far-UVC pare promițător, sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili siguranța și eficacitatea sa, potrivit Centrelor americane pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC).

Luminile au fost montate într-un centru de reabilitare de către David Putrino, profesor la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York. „Am făcut o cercetare aprofundată a literaturii de specialitate”, a declarat el. „Astfel, după ce am analizat toate aceste studii, am atenuat cu adevărat orice îngrijorare pe care am fi avut-o cu privire la siguranță.”

Potrivit experților, UVC îndepărtat poate ajuta împotriva infecțiilor transmise prin aer, cum ar fi COVID și gripa. În cazul în care gripa aviară va reprezenta vreodată un risc semnificativ pentru oameni, acesta ar putea fi, de asemenea, util. „Ceea ce sperăm este că putem lua o mușcătură din următoarea pandemie, care știți că va veni”, a declarat Brenner. „Fie că este vorba de gripa aviară sau de ceva ce nu știm încă, va veni.”

