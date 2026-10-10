O echipă internațională de cercetători se îndreaptă spre insula izolată Nikumaroro din Oceanul Pacific, în speranța că va identifica epava avionului pilotatei americane Amelia Earhart, dispărută în 1937 în timpul unei tentative de a înconjura Pământul, potrivit BBC. Expediția investighează un obiect observat în imagini din satelit, care ar putea reprezenta resturile unei aeronave.

Cercetătorii de la Archaeological Legacy Institute (ALI), din Statele Unite, și de la Universitatea Purdue au plecat miercuri din capitala statului insular Kiribati.

Potrivit informațiilor publicate de BBC, echipa speră să ajungă la destinație până luni, după o călătorie de aproximativ 830 de mile, echivalentul a circa 1.335 de kilometri.

Misiunea ar putea aduce noi informații despre unul dintre cele mai cunoscute cazuri de dispariție din istoria aviației.

Cercetătorii își concentrează atenția asupra unui obiect denumit „Taraia Object”, observat în 2020 în imagini din satelit, la marginea unei lagune de pe insula Nikumaroro. Potrivit Universității Purdue, obiectul apare și în fotografii aeriene realizate începând din 1938.

Imaginile sugerează că formațiunea ar putea avea caracteristicile unei aeronave de mici dimensiuni, aflate în ape puțin adânci. Totuși, identificarea vizuală nu reprezintă o dovadă că obiectul este o epavă și nici că ar aparține avionului pilotat de Amelia Earhart.

La sosire, echipa va trebui să navigheze printr-o deschidere îngustă în reciful care înconjoară atolul. Trecerea a fost creată de britanici în 1963, în perioada în care insula era locuită.

„Găsirea avionului Electra al Ameliei Earhart ar fi descoperirea unei vieți”, a declarat Richard Pettigrew, conducătorul Archaeological Legacy Institute și coordonatorul expediției, potrivit BBC.

Amelia Earhart era deja o figură importantă a aviației când a pornit în tentativa de a înconjura globul. La 2 iulie 1937, ea a plecat din Lae, Papua Noua Guinee, împreună cu navigatorul Fred Noonan, la bordul unui avion Lockheed Electra cu două motoare.

Cei doi intenționau să ajungă la insula Howland, un teritoriu coraligen izolat din Pacific, pentru realimentare, înainte de a continua călătoria spre Hawaii și, ulterior, California.

Avionul nu a mai ajuns la destinație. Dificultățile de comunicație și problemele de navigație sunt considerate elemente centrale ale dispariției, iar explicația acceptată în mod tradițional este că aeronava a rămas fără combustibil și s-a prăbușit în ocean.

Cu toate acestea, epava nu a fost identificată în mod concludent, iar lipsa unor dovezi fizice definitive a alimentat numeroase ipoteze timp de decenii.

Una dintre teoriile investigate de-a lungul timpului susține că Earhart și Noonan ar fi deviat de la traseul planificat și ar fi ajuns la Nikumaroro. În această variantă, avionul ar fi aterizat forțat pe insulă, iar cei doi ar fi murit ulterior acolo.

Susținătorii ipotezei au invocat indicii privind prezența umană pe atol în anii 1930, precum și analize criminalistice ale unor rămășițe osoase descoperite în anii 1940. Totuși, aceste elemente nu demonstrează că persoana respectivă era Amelia Earhart și nu stabilesc cu certitudine locul în care s-a prăbușit avionul.

Obiectul Taraia ar putea deveni un indiciu important dacă cercetătorii reușesc să confirme că este o aeronavă. Pentru a susține ipoteza, ar fi însă necesare examinări suplimentare și identificarea unor caracteristici compatibile cu modelul Lockheed Electra.

Pentru a stabili ce se află în lagună, echipa intenționează să folosească instrumente de detectare subacvatică, inclusiv sonar și magnetometre. Ulterior, cercetătorii ar putea utiliza un sistem hidraulic de excavare pentru a expune obiectul și a-i examina caracteristicile.

Misiunea este susținută de Universitatea Purdue, care are o legătură istorică cu aviatoarea. Fundația universității a finanțat avionul Lockheed Electra folosit de Earhart în tentativa sa de a înconjura globul.

Dacă vor fi descoperite fragmente de aeronavă, recuperarea acestora va necesita aprobări suplimentare din partea autorităților din Kiribati. Identificarea obiectului și confirmarea originii sale sunt, prin urmare, etape distincte ale cercetării.

Căutările anterioare nu au oferit dovezi concludente. În 2024, o echipă a anunțat că ar fi identificat avionul într-o imagine obținută cu ajutorul sonarului, la aproximativ 4.877 de metri adâncime, în apropiere de insula Howland. Formațiunea s-a dovedit ulterior a fi o structură naturală de rocă.

O altă expediție, desfășurată în 2019, a investigat o fotografie în care părea să se observe un element asemănător trenului de aterizare al unei aeronave, în apropiere de Nikumaroro. Nici acea investigație nu a dus la identificarea epavei.

Noua misiune urmărește să stabilească dacă obiectul Taraia este într-adevăr o aeronavă. Până la examinarea directă și confirmarea prin probe fizice, ipoteza că acesta ar putea fi avionul Ameliei Earhart rămâne nedemonstrată.