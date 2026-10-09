Viorel Cataramă: Partidului Național Liberal, între dispariție și renaștere. Cine răspunde pentru distrugerea liberalismului românesc?

România traversează una dintre cele mai grave crize politice din ultimii ani. Dar, dincolo de incapacitatea partidelor de a forma un guvern, asistăm la un fenomen poate și mai grav: distrugerea identității politice a Partidului Național Liberal.

În timp ce în întreaga lume partidele progresiste se prăbușesc, PNL se transformă într-un partid neomarxist!

În contratimp cu istoria!

În timp ce partidele negociază funcții și trasează linii roșii, economia românească se confruntă cu probleme tot mai grave.

Inflația erodează puterea de cumpărare, prețurile energiei și combustibililor apasă asupra populației, iar fiscalitatea împovărează mediul de afaceri.

Sectorul privat, singurul capabil să genereze în mod sustenabil prosperitate și locuri de muncă, este tratat ca o sursă inepuizabilă de venituri bugetare.

În loc să reducă risipa statului, guvernanții au preferat să crească povara fiscală.

În loc să încurajeze investițiile, au transmis antreprenorilor mesaje de incertitudine și ostilitate.

Iar în loc să construiască o economie competitivă, continuă să se bazeze pe împrumuturi.

O țară nu poate prospera distrugându-și propriul sector privat!

Pentru mine, situația PNL are și o dimensiune personală.

Am muncit timp de 35 de ani pentru construirea unui partid puternic, de dreapta, liberal-conservator, care să apere proprietatea privată, inițiativa individuală, capitalul românesc și economia de piață.

Am crezut și cred în continuare că România are nevoie de un asemenea partid.

PNL avea potențialul să ajungă la un bazin electoral de 35–40%.

Astăzi, în opinia mea, a ajuns în jurul a 10-15%.

Răspunsul meu este simplu: abandonarea identității doctrinare și promovarea unor politici economice incompatibile cu liberalismul autentic.

Sub conducerea lui Ilie Bolojan, PNL s-a apropiat atât de mult de USR încât diferențele ideologice dintre cele două partide au devenit aproape imposibil de identificat.

În locul liberalismului economic, vedem creșteri de taxe.

În locul susținerii întreprinzătorilor, vedem măsuri care le îngreunează activitatea.

În locul unei doctrine liberal-conservatoare, vedem o orientare progresistă care îndepărtează electoratul tradițional al partidului.

PNL riscă să devină un USR cu altă siglă!

Și atunci apare întrebarea fundamentală: de ce ar mai vota cineva PNL, dacă partidul nu mai reprezintă valorile pentru care a fost construit?

Ilie Bolojan a beneficiat, la începutul mandatului, de imaginea unui reformator.

Mulți români au crezut că va reduce cheltuielile statului, va elimina risipa și va aduce disciplină bugetară.

Dar, după cinci luni de interimat, nemulțumirea față de rezultatele guvernării a devenit tot mai vizibilă.

În opinia mea, Ilie Bolojan a devenit principalul obstacol în calea reconstrucției PNL.

Cât timp rămâne la Palatul Victoria, partidul continuă să fie asociat cu politicile economice care au provocat nemulțumirea populației.

Iar cât timp conduce PNL, o schimbare doctrinară autentică este greu de imaginat.

De aceea, consider că singura șansă de salvare a partidului este plecarea lui Ilie Bolojan atât de la Palatul Victoria, cât și din funcția de președinte al PNL.

Nu este vorba despre un conflict personal.

Este vorba despre supraviețuirea politică a Partidului Național Liberal!

Eu cred că da.

Dar nu prin cosmetizări, schimbări de imagine sau declarații fără consecințe.

PNL trebuie să revină la principiile care l-au consacrat:

•⁠ ⁠Apărarea proprietății private și a libertății economice. •⁠ ⁠Susținerea antreprenorilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. •⁠ ⁠Reducerea fiscalității și a intervenției excesive a statului. •⁠ ⁠Respectarea valorilor liberal-conservatoare. •⁠ ⁠Promovarea competenței și a meritocrației în interiorul partidului.

România are nevoie de o dreaptă autentică, puternică, responsabilă și capabilă să genereze prosperitate.

PNL ar putea redeveni partidul care să reprezinte această dreaptă.

Dar pentru asta trebuie să aibă curajul să recunoască greșelile făcute și să schimbe radical direcția.

Ilie Bolojan poate rămâne agățat de Palatul Victoria. Dar nu poate ține captiv la nesfârșit viitorul liberalismului românesc.

După 35 de ani dedicați acestui partid, refuz să cred că destinul PNL este dispariția.

Însă un lucru este cert: dacă partidul continuă pe actualul drum, riscă să dispară nu doar electoral, ci și doctrinar.

PNL trebuie să aleagă: continuă alături de Ilie Bolojan drumul spre irelevanță sau renaște ca partid liberal-conservator autentic?

Articol de opinie al lui Viorel Cataramă