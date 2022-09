O nouă carte scoate la iveală detalii compromițătoare despre Donald Trump. Voia generali după modelul nazist

„Credeam că o să am un atac de cord”, i-a spus Abdullah al II-lea unui prieten în 2018, potrivit unei noi cărți despre președinția lui Donald Trump care va fi publicată săptămâna viitoare.

Oferta către regele Iordaniei

Oferta către Abdullah se numără printre noile detalii uimitoare despre președinția haotică a lui Trump din cartea „The Divider: Trump in the White House 2017-2021” de Peter Baker, corespondent șef la Casa Albă pentru New York Times.

La acea vreme, Trump se temea să nu piardă controlul asupra Congresului. „Oamenii care se temeau cel mai mult de președinte erau cei care lucrau cu el”, a scris Baker. În noiembrie 2018, democrații au ajuns la putere în Parlament, câștigând majoritatea.

Trump nu numai că a încercat să blocheze o fuziune între compania-mamă a CNN, Time Warner, și gigantul de telecomunicații AT&T, motivat de furia lui față de rețea, dar a încercat și să împiedice un contract guvernamental să ajungă la o companie deținută de Jeff Bezos, fondatorul Amazon.

Trump i-a vizat pe foști oficiali ai serviciilor de informații James R. Clapper Jr. și John Brennan, cerând de peste 50 de ori să fie lipsiți de autorizațiile de securitate. Cartea o citează pe soția lui Trump, Melania, care își exprimă îngrijorarea cu privire la gestionarea de către soțul ei a pandemiei de coronavirus. Ea a vorbit direct cu Trump în primele zile ale pandemiei și, potrivit cărții, i-a povestit acea conversație guvernatorului Chris Christie, de la care președintele solicitase sfaturi.

Dorința lui Trump

Oferta lui Abdullah din Cisiordania – care se învecinează cu Israel și Iordania și asupra căreia Trump nu avea niciun control – a venit în ianuarie 2018. Trump credea că îi va face o favoare regelui Iordaniei, fără să-și dea seama că îi va destabiliza țara.

Un fragment din cartea publicată în august în New Yorker a descris cum Trump i-a spus odată unui consilier de top că vrea generali „total loiali” precum cei care l-au servit pe Adolf Hitler – neștiind că unii dintre generalii lui Hitler au încercat să-l asasineze pe liderul nazist de mai multe ori, potrivit Washington Post.