Donald Trump, reinstalat la Casa Albă! Solicitare incredibilă, după dezvăluirea scandalului FBI-Hunter Biden

Fostul președinte Donald Trump a cerut să primească înapoi funcția de președinte după ce s-a aflat că Facebook a limitat temporar o știre controversată despre laptopul lui Hunter Biden în fluxurile de știri ale utilizatorilor înainte de alegerile din 2020.

Trump a răspuns la comentariile directorului general al Facebook, în prezent Meta, Mark Zuckerberg, la podcastul lui Joe Rogan, potrivit cărora un articol din New York Post despre laptop „se încadrează în tiparul” conținutului polarizant, inclusiv „propaganda rusă”, despre care FBI-ul avertizase compania. Aplicația nu a avut încredere în postarea făcută și a blocat-o pentru câteva zile.

Declarația lui Trump despre Adevărul Social dublează acuzațiile false de fraudă electorală, în timp ce unii republicani evită provocările sale înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului din noiembrie.

În declarația sa, Trump a scris cu majuscule că „FBI a îngropat povestea LAPTOPULUI HUNTER BIDEN înainte de alegeri, știind că, dacă nu ar fi făcut-o, ‘Trump ar fi câștigat cu ușurință alegerile prezidențiale din 2020’. Aceasta este o FRAUDĂ masivă & INTERFERENȚĂ ELECTORALĂ la un nivel nemaiîntâlnit până acum în țara noastră”.

Trump a continuat: „Remediu: Declarați câștigătorul de drept sau, și aceasta ar fi soluția minimă, declarați alegerile din 2020 iremediabil compromise și organizați noi alegeri, imediat!”

Facebook a permis utilizatorilor să distribuie povestea, dar aceasta nu a beneficiat de vizibilitate totala. În timpul emisiunii lui Rogan, Zuckerberg a declarat că nu își amintește dacă FBI-ul l-a avertizat în mod special în legătură cu articolul din New York Post, dar a considerat că articolul „se potrivește modelului”.

Dar Meta a scris ulterior pe Twitter că „nimic despre povestea laptopului lui Hunter Biden nu este nou” și că „FBI a împărtășit avertismente generale despre interferențele străine – nimic specific despre Hunter Biden”.

As we’ve said, nothing about the Hunter Biden laptop story is new. Below is what Mark told Sen. Johnson in Oct 2020 and what Mark told Joe Rogan this week. The FBI shared general warnings about foreign interference – nothing specific about Hunter Biden. https://t.co/pHtzvh6r0r

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 26, 2022