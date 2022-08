Exclusiv. Cine „l-a turnat” pe Donald Trump? FBI a dat publicității un document-bombă!

Declarația sub jurământ – care include peste trei duzini de pagini de dovezi și argumente juridice prezentate de divizia de securitate națională a Departamentului de Justiție, plus documente justificative – descrie eforturile guvernului, care durează de luni de zile, de a recupera materiale strict secrete luate de la Casa Albă de către un fost președinte care considera documentele de stat ca fiind proprietatea sa privată, scrie New York Times.

Și, pentru prima dată, este dezvăluită sursa de informații a guvernului cu privire la circulația documentelor în complexul Mar-a-Lago și în interiorul acestuia, „un număr semnificativ de martori civili” care aveau cunoștință despre acțiunile post-prezidențiale ale domnului Trump.

Declarația, puternic anonimizată, a fost publicată vineri, la 18 zile după ce agenții F.B.I. au descins la reședința și clubul privat Mar-a-Lago al lui Trump cu un mandat de percheziție autorizat de instanță.La final, au luat cu ei materiale marcate ca fiind clasificate, invocând posibile încălcări ale Legii Spionajului și ale legilor privind obstrucționarea justiției.

Încercarea de a proteja martorii de intimidare

La ordinele judecătorului de caz, Bruce E. Reinhart, Departamentul de Justiție a propus redactarea extinsă a declarației sub jurământ în încercarea de a proteja martorii de intimidare sau de represalii. Guvernul a făcut acest lucru pentru a proteja integritatea anchetei, menită a stabili dacă Donald Trump a încălcat Legea Spionajului și alte legi prin păstrarea intenționată a unor documente de securitate națională pe care trebuia să le predea Arhivelor Naționale.

Deși Departamentul de Justiție a modificat detalii referitoare la martorii din cadrul anchetei Mar-a-Lago, declarația sub jurământ descrie în mod clar pericolele pe care le-ar reprezenta dacă identitățile lor, sau chiar acțiunile lor, ar fi fost făcute publice. „În primul rând, guvernul trebuie să protejeze identitatea martorilor în acest stadiu al anchetei pentru a le asigura siguranța”, au scris doi avocați ai departamentului de justiție în explicarea cererilor de redactare.

Martorii, au scris ei, ar putea fi supuși „represaliilor, intimidării sau hărțuirii și chiar amenințărilor la adresa siguranței lor fizice” – adăugând că însuși judecătorul Reinhart a remarcat deja că aceste pericole „nu sunt ipotetice în acest caz”.

184 de documente cu marcaje de clasificare, inclusiv 25 marcate „top secret”

Percheziția, se arată în declarația sub jurământ, a fost provocată de o examinare atentă de către F.B.I. a unui număr inițial de 15 cutii de materiale pe care Trump le-a predat arhivelor în ianuarie, după luni de presiuni guvernamentale. În acele cutii, au fost găsite în total 184 de documente cu marcaje de clasificare, inclusiv 25 marcate „top secret”.

Agenții FBI au fost surprinși să descopere că multe dintre materiale includeau cele mai înalte restricții de securitate națională, care cereau ca acestea să fie păstrate în depozite guvernamentale controlate și interziceau ca ele să fie vreodată împărtășite cu guverne străine, pentru a proteja „sursele umane clandestine” folosite de comunitatea de informații pentru a colecta informații în întreaga lume, potrivit documentelor.

Aceste preocupări și refuzul continuu al lui Trump de a returna documentele sensibile despre care arhivele știau că au rămas în posesia sa i-au determinat pe liderii departamentului să acționeze rapid, potrivit oficialilor.

Document anonimizat extensiv

Anonimizarea documentului, care acoperă aproximativ jumătate din declarația sub jurământ, a acoperit multe dintre cele mai sensibile detalii ale anchetei Departamentului de Justiție; fâșii întregi din dosar au fost șterse, inclusiv cea mai mare parte a paginilor 11 până la 16. Ca urmare, există referiri limitate la martorii sau la metodele de investigație care au condus la concluziile prezentate de avocații din cadrul diviziei de securitate națională a Departamentului de Justiție, care l-au convins pe procurorul general Merrick B. Garland să semneze cererea extrem de neobișnuită de percheziție.

Vineri dimineață, înainte ca documentele să fie publicate, Donald Trump a atacat DOJ pe Truth Social, platforma de socializare pe care o folosește pentru a comunica de când a fost interzis pe Twitter după atacul de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. El a numit Departamentul de Justiție și F.B.I. „Hackeri și huligani politici” care „nu aveau dreptul, în conformitate cu Legea privind înregistrările prezidențiale, să ia cu asalt Mar-a-Lago și să fure tot ce se afla la vedere, inclusiv pașapoarte și documente privilegiate”.

Faptul că o parte din declarația sub jurământ a fost făcută publică este o întorsătură remarcabilă a evenimentelor. Astfel de documente sunt aproape întotdeauna lăsate în întregime sigilate până la depunerea de acuzații penale și chiar și atunci tind să apară doar pe măsură ce sunt puse în discuție aspecte juridice importante ale unui caz. Nu există niciun indiciu că Departamentul de Justiție intenționează să depună în curând acuzații în cazul documentelor.