O navă comercială sub pavilionul Republicii Dominicane a luat foc în Marea Neagră, iar cele 12 persoane aflate la bord au fost salvate în urma unei intervenții a Gărzii de Coastă. Incidentul s-a produs în afara apelor teritoriale ale României, la mică distanță de limita acestora.

Nava se afla în pericol de scufundare, iar autoritățile au intervenit pentru evacuarea echipajului.

În urma operațiunii, toate cele 12 persoane aflate la bord au fost scoase în siguranță de pe nava cuprinsă de flăcări.

Zece marinari au fost preluați de nava Gărzii de Coastă, în timp ce alte două persoane au fost salvate de o navă comercială care se afla în apropiere și a intervenit pentru a sprijini operațiunea.

Marinarii salvați se află în prezent la bordul celor două nave care au participat la intervenție. Acestea se îndreaptă spre țărm, după ce echipajul navei afectate de incendiu a fost evacuat.

Operațiunea de salvare s-a desfășurat în condiții dificile, întrucât nava comercială era în pericol să se scufunde.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit incendiul și ce a dus la apariția situației de urgență în Marea Neagră.

În urmă cu patru zile, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a intervenit în largul Mării Negre pentru evacuarea unei persoane aflate pe o navă din zona Neptun Deep. Operațiunea a fost necesară după ce persoana respectivă a acuzat o stare de rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Nava se afla la aproximativ 153 de kilometri de țărm, iar distanța mare față de coastă a făcut ca evacuarea pe cale aeriană să fie soluția aleasă de autorități.

Situația a fost transmisă Centrului Maritim de Coordonare, care a coordonat intervenția. Echipajul elicopterului a ajuns la navă, iar aparatul de zbor a aterizat direct pe platforma acesteia pentru ca persoana aflată în dificultate să poată fi preluată în siguranță.

După evacuare, persoana a fost transportată cu elicopterul către țărm și ulterior la o unitate medicală, unde a primit îngrijirile necesare.

Operațiunea s-a desfășurat în larg, la mare distanță de coastă, iar intervenția aeriană a permis reducerea semnificativă a timpului necesar pentru transportul persoanei către asistență medicală.