O injecție experimentală care determină autodistrugerea celulelor adipoase a redus grăsimea abdominală în studii clinice de fază 2, potrivit datelor prezentate de European Association for the Study of Diabetes (EASD) la reuniunea anuală desfășurată la Milano, în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026.

Tratamentul, denumit CBL-514, este investigat pentru reducerea grăsimii de sub piele și a celei viscerale, acumulată în jurul organelor interne.

Rezultatele preliminare arată că injecția ar putea deveni o nouă opțiune pentru reducerea țesutului adipos abdominal fără intervenție chirurgicală.

Totuși, CBL-514 rămâne un tratament experimental, iar eficacitatea și siguranța sa trebuie evaluate în studii clinice mai ample înainte de a putea fi luată în calcul utilizarea sa pe scară largă.

Spre deosebire de medicamentele care influențează apetitul sau metabolismul, CBL-514 urmărește să determine moartea programată a adipocitelor, celulele specializate în depozitarea grăsimii. Procesul, numit apoptoză, este un mecanism biologic prin care organismul elimină anumite celule.

Substanța este concepută să acționeze selectiv asupra celulelor adipoase, fără să afecteze în mod intenționat țesuturile din jur. Injecțiile sunt administrate în zona abdominală, iar cercetătorii urmăresc atât modificarea stratului de grăsime de sub piele, cât și schimbările volumului de grăsime viscerală.

Cele două tipuri de țesut adipos nu trebuie confundate. Grăsimea subcutanată se află imediat sub piele și poate fi prinsă între degete. În schimb, grăsimea viscerală se acumulează în profunzimea abdomenului, în jurul organelor interne, și este asociată cu un risc mai mare de rezistență la insulină, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare.

Pentru a evalua efectul asupra grăsimii viscerale, cercetătorii W. Timothy Garvey, de la Universitatea din Alabama, și Yu-Fang Ling, reprezentantă a dezvoltatorului Caliway Biopharmaceuticals, au analizat date provenite din două studii clinice de fază 2.

Analiza a inclus 40 de participanți pentru care existau date disponibile la evaluarea ulterioară: 23 au primit CBL-514, iar 17 au primit placebo. Participanții aveau un indice de masă corporală cuprins între 22 și 30 kg/m², iar injecțiile, în doze de până la 600 mg, au fost administrate în partea inferioară a abdomenului, la intervale de trei săptămâni, timp de cel mult 12 săptămâni.

Volumul grăsimii viscerale a fost măsurat prin imagistică prin rezonanță magnetică (RMN). La patru săptămâni după ultima administrare, grupul tratat cu CBL-514 a înregistrat o reducere medie de 12,01% față de valoarea inițială. În grupul placebo, volumul mediu a crescut cu 5,68%.

La evaluarea ulterioară, efectuată la opt până la 12 săptămâni după încheierea tratamentului, grăsimea viscerală era în medie cu 10,45% sub nivelul inițial în grupul care primise injecția experimentală. În grupul placebo, aceasta crescuse cu 11,76%.

Aceste rezultate sugerează un efect asupra grăsimii abdominale profunde, dar provin dintr-un subgrup relativ mic de participanți. Ele nu sunt suficiente, singure, pentru a demonstra beneficiile pe termen lung sau eficiența tratamentului la o populație mai largă.

Datele prezentate de EASD indică efecte și asupra grăsimii subcutanate. În studiile clinice de fază 2, la opt săptămâni după ultima administrare, 69,6% dintre participanții tratați cu CBL-514 au înregistrat o reducere de cel puțin 150 de mililitri a volumului de grăsime subcutanată. În grupul placebo, niciun participant nu a atins acest prag.

Acest rezultat provine dintr-o evaluare distinctă de analiza grăsimii viscerale și arată că substanța ar putea avea utilitate pentru reducerea localizată a țesutului adipos abdominal. Cele două tipuri de grăsime au fost evaluate prin metode imagistice, iar rezultatele trebuie interpretate în contextul dimensiunii studiilor și al perioadelor relativ scurte de urmărire.

Cercetătorii investighează și posibilitatea ca CBL-514 să limiteze recâștigarea kilogramelor după întreruperea unor medicamente pentru obezitate, inclusiv cele care acționează asupra receptorilor GLP-1.

În experimentele pe animale, asocierea injecției experimentale cu tirzepatida a produs o scădere mai mare în greutate decât administrarea tirzepatidei singure. După oprirea tratamentului, animalele care primiseră combinația au recâștigat mai puțină greutate.

Ipoteza este că reducerea numărului de celule adipoase ar putea limita capacitatea organismului de a depozita din nou grăsime. Deocamdată, însă, acest posibil beneficiu nu a fost confirmat în studii clinice la oameni și nu poate fi prezentat drept un efect demonstrat al injecției.

În studiile analizate, CBL-514 a fost, în general, bine tolerat. Cele mai frecvente reacții adverse au apărut la locul injectării și au inclus durere, umflare și roșeață. Acestea au fost descrise, în principal, ca reacții ușoare sau moderate și temporare.

Absența unor evenimente adverse grave în grupurile studiate nu garantează însă că tratamentul este lipsit de riscuri. Studii mai mari și perioade mai lungi de monitorizare sunt necesare pentru evaluarea completă a profilului de siguranță.

Potrivit informațiilor prezentate de EASD, recrutarea pentru primul dintre două studii clinice de fază 3 începuse deja. Aceste cercetări randomizate, controlate cu placebo, urmează să evalueze mai riguros eficacitatea și siguranța CBL-514 pentru reducerea grăsimii abdominale fără intervenție chirurgicală.

CBL-514 nu trebuie confundat cu un medicament antiobezitate deja aprobat.

Rezultatele de până acum oferă indicii despre potențialul substanței, dar nu stabilesc dacă aceasta va putea fi utilizată pe scară largă, pentru ce categorii de pacienți sau cu ce beneficii pe termen lung.