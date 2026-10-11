Medicii din Edinburgh au realizat, în august 2026, un transplant experimental de țesut testicular congelat la un tânăr de 19 ani care a rămas infertil după chimioterapie. Intervenția, efectuată în cadrul sistemului public de sănătate britanic, NHS Lothian, reprezintă al doilea caz de acest tip raportat la nivel mondial și urmărește să determine dacă țesutul conservat înaintea tratamentului poate relua producția de spermatozoizi.

Procedura ar putea contribui la dezvoltarea unor metode de conservare a fertilității pentru pacienții care urmează tratamente oncologice agresive.

Tehnica prezintă un interes deosebit pentru băieții care primesc chimioterapie înainte de pubertate, când organismul nu produce încă spermatozoizi maturi, iar congelarea spermei nu reprezintă o opțiune. Deocamdată, rezultatul intervenției din Marea Britanie nu confirmă restabilirea fertilității.

Potrivit comunicatului publicat de Universitatea din Edinburgh, fragmentele de țesut testicular au fost prelevate de la pacient în 2023, înainte ca acesta să urmeze un tratament cu chimioterapie în doze mari și un transplant de măduvă osoasă pentru o boală hematologică severă.

Tratamentul a afectat producția de spermatozoizi. La trei ani după terapie, analizele au confirmat azoospermia, o afecțiune caracterizată prin absența spermatozoizilor în lichidul seminal.

În august 2026, medicii au reimplantat o parte din țesutul conservat prin congelare, în încercarea de a restabili funcția reproductivă. Tânărul s-a recuperat bine după intervenție, însă echipa medicală va urmări evoluția țesutului înainte de a putea stabili dacă procedura a avut efectul dorit.

Metoda se bazează pe prezența celulelor stem spermatogoniale în țesutul testicular. Aceste celule au rol în formarea spermatozoizilor și reprezintă una dintre componentele biologice esențiale pentru dezvoltarea fertilității masculine.

Prin prelevarea și conservarea țesutului înainte de administrarea tratamentelor care pot distruge celulele implicate în reproducere, cercetătorii încearcă să păstreze o posibilitate de recuperare a funcției reproductive la vârsta adultă.

După reimplantare, obiectivul este ca țesutul să își recapete activitatea biologică și să permită maturizarea celulelor germinale. Totuși, supraviețuirea țesutului după transplant nu garantează că acesta va produce spermatozoizi funcționali sau că pacientul va putea avea copii.

În cazul adulților care urmează să primească tratamente ce pot afecta fertilitatea, congelarea spermei este una dintre metodele de conservare disponibile înainte de începerea terapiei, dacă pacientul poate produce spermatozoizi.

Situația este diferită pentru copiii care nu au ajuns la pubertate. În această etapă, organismul nu produce spermatozoizi maturi care să poată fi recoltați și congelați. Conservarea țesutului testicular ar putea reprezenta, în viitor, o alternativă pentru acești pacienți.

Potrivit organizației Children with Cancer UK, care sprijină programul de cercetare, peste 1.200 de pacienți din Marea Britanie au deja țesut testicular congelat pentru o eventuală utilizare ulterioară. Existența acestor probe ar putea contribui la cercetările privind recuperarea fertilității după tratamente oncologice.

Intervenția din Edinburgh vine după un caz raportat în Belgia în mai 2026, considerat prima demonstrație clinică de acest tip la nivel mondial. Cercetătorii belgieni au arătat că țesutul testicular conservat înainte de pubertate a putut produce spermatozoizi maturi după transplantarea la vârsta adultă.

Rezultatele au fost prezentate într-un rezumat științific publicat în suplimentul revistei Human Reproduction, în contextul congresului european de medicină reproductivă din 2026. Acest rezultat reprezintă un reper pentru domeniu, dar nu demonstrează că metoda poate restabili fertilitatea în mod predictibil la toți pacienții.

Medicii din Edinburgh intenționează să examineze o parte din țesutul reimplantat la aproximativ opt luni după operație. Analiza va urmări dacă au apărut semne ale producerii spermatozoizilor.

Până la obținerea acestor rezultate, intervenția trebuie considerată experimentală. Recuperarea pacientului după operație este un rezultat favorabil din punct de vedere clinic, dar nu echivalează cu reluarea producției de spermatozoizi sau cu restabilirea fertilității.